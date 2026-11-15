Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? | 14 kasım MasterChef eleme adayları... MasterChef eleme adayı kim oldu? | 14 kasım MasterChef eleme adayları... MasterChef Türkiye’de haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun sonucu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği gecede yarışmacılar potaya girmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 14 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potasındaki isimler... HABER MERKEZİ









TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada haftanın son dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi.

Yarışmanın önceki etabında şefler yarışmacılardan Ayran Aşı Çorbası, Pırasa Dolması, Dana Rosto ve Patates Püresi, İstanbul Pilavı ve Şöbiyet hazırlamalarını istedi. Zorlu yemeklerin ardından yarışmacılar haftanın ödül oyunu için de mücadele etti. MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım tekrar tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe oldu.