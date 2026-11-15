MasterChef eleme adayı kim oldu? | 14 kasım MasterChef eleme adayları...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada haftanın son dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi.
Yarışmanın önceki etabında şefler yarışmacılardan Ayran Aşı Çorbası, Pırasa Dolması, Dana Rosto ve Patates Püresi, İstanbul Pilavı ve Şöbiyet hazırlamalarını istedi. Zorlu yemeklerin ardından yarışmacılar haftanın ödül oyunu için de mücadele etti.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
Mavi takım tekrar tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ödül oyununun kazananı Kırmızı Takım oldu. Gerçekleştirilen bilgi yarışının ardından ödülün sahibi ise Tolgahan olarak açıklandı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli olmaya devam ediyor. Şu ana kadar eleme potasına giren yarışmacılar arasında üç isim bulunuyor.
MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER:
Nurten
Burçin
Bahar
Enes