MEB'den yeni düzenleme: Artık o uygulama okullarda yasak!

Düzenlemeyle Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki gelişimlerinin izlenmesi, öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrencilere geri bildirim sağlanması ve öğretim süreçlerinin bu doğrultuda geliştirilmesi noktasında güçlendirildi.

Okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak

Yönetmeliğe göre, okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Bu kademelerde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı, öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerinin süreç içerisinde izlenmesi ve desteklenmesi olacak.

Eğitim öğretim süresince öğrencilerin başarısı, öğretim programındaki öğrenme çıktıları/kazanımlar esas alınarak dersin özelliğine göre yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen kanıtlara göre tespit edilecek.

Karşılaştırma ya da kıyaslama amacıyla kullanılamayacak