Haberler Yaşam Ne Alaçatı ne de Cunda! Gidenler fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor: Kasım’da direksiyonu buraya çevirin Ne Alaçatı ne de Cunda! Gidenler fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor: Kasım’da direksiyonu buraya çevirin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Adatepe Köyü, taş evleri, dar sokakları, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf çekilmek isteyenlerin sokaklarında adeta sıraya girdiği bu köy, sonbaharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Adatepe Köyü nerede, nasıl gidilir, burada neler yapılır? Havalar daha da soğumadan bu eşsiz güzelliği keşfetmek isteyenler için işte Adatepe rehberi… HABER MERKEZİ









Kasım ayında doğayla iç içe, huzurlu ve keşif dolu bir gezi yapmak isteyenler rotasını nereye çevirmeli? Çanakkale'nin saklı güzelliklerinden Adatepe Köyü, tarihi taş evleri, begonvillerle süslü sokakları, taş döşeli yolları ve etkileyici manzarasıyla görenleri büyülüyor. Her köşesinde ayrı bir fotoğraf karesi sunan köy, özellikle sonbaharda ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer yaşatıyor. Üstelik kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için de harika bir kaçış noktası. İşte Adatepe'ye gitmeden önce bilmeniz gerekenler...

ADATEPE KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, Küçükkuyu beldesinin yakınlarında, Kazdağları'nın eteklerinde yer alıyor. Edremit Körfezi'ne hâkim konumuyla dikkat çeken köy, doğal güzellikleri ve korunmuş tarihi mimarisiyle bölgenin en özel gezi noktalarından biri. Adatepe'ye özel araçla gitmek isteyenler, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinden Küçükkuyu'ya ulaştıktan sonra köy yönündeki tabelaları takip edebilir. İstanbul tarafından gelenler için Çanakkale veya Balıkesir güzergâhları tercih edilebilir. Toplu taşımayla ulaşımda ise öncelikle Küçükkuyu'ya gelmek, ardından köye ulaşım seçeneklerini değerlendirmek gerekiyor. Köyün taş döşeli ve dar sokaklarında rahatça gezebilmek için aracınızı uygun bir noktaya bırakıp keşfe yürüyerek devam etmeniz öneriliyor.