Ne Alaçatı ne de Cunda! Gidenler fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor: Kasım’da direksiyonu buraya çevirin

Kasım ayında doğayla iç içe, huzurlu ve keşif dolu bir gezi yapmak isteyenler rotasını nereye çevirmeli? Çanakkale'nin saklı güzelliklerinden Adatepe Köyü, tarihi taş evleri, begonvillerle süslü sokakları, taş döşeli yolları ve etkileyici manzarasıyla görenleri büyülüyor. Her köşesinde ayrı bir fotoğraf karesi sunan köy, özellikle sonbaharda ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer yaşatıyor. Üstelik kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için de harika bir kaçış noktası. İşte Adatepe'ye gitmeden önce bilmeniz gerekenler...
ADATEPE KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, Küçükkuyu beldesinin yakınlarında, Kazdağları'nın eteklerinde yer alıyor. Edremit Körfezi'ne hâkim konumuyla dikkat çeken köy, doğal güzellikleri ve korunmuş tarihi mimarisiyle bölgenin en özel gezi noktalarından biri.
Adatepe'ye özel araçla gitmek isteyenler, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinden Küçükkuyu'ya ulaştıktan sonra köy yönündeki tabelaları takip edebilir. İstanbul tarafından gelenler için Çanakkale veya Balıkesir güzergâhları tercih edilebilir. Toplu taşımayla ulaşımda ise öncelikle Küçükkuyu'ya gelmek, ardından köye ulaşım seçeneklerini değerlendirmek gerekiyor. Köyün taş döşeli ve dar sokaklarında rahatça gezebilmek için aracınızı uygun bir noktaya bırakıp keşfe yürüyerek devam etmeniz öneriliyor.
TAŞ EVLERİ, TARİHİ SOKAKLARI VE MANZARASIYLA FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ
Adatepe'ye gelenleri ilk olarak tarihi taş evler, ahşap detaylı kapılar, dar sokaklar ve geleneksel köy mimarisi karşılıyor. Köyün neredeyse her sokağı fotoğraf tutkunları için ayrı bir çekim noktası sunuyor. Özellikle taş duvarların, eski kapıların ve sokak aralarındaki doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Köy meydanında vakit geçirebilir, tarihi dokuyu keşfedebilir, yöresel lezzetleri tadabilir ve sakin sokaklarda uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Adatepe'nin yakınlarında bulunan Zeus Altarı da mutlaka görülmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Buradan Edremit Körfezi'ne uzanan manzarayı seyretmek, gezinin en unutulmaz anlarından biri olabilir.
Fotoğraf çekmek isteyenlerin özellikle sabah saatlerini veya gün batımına yakın zamanları tercih etmesi, köyün atmosferini daha güzel yakalamalarına yardımcı olabilir.
HAVALAR DAHA DA SOĞUMADAN ADATEPE'Yİ KEŞFEDİN!
Adatepe, yalnızca yaz aylarında değil, sonbaharda da ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor. Kasım ayında sararan yapraklar, taş evlerin tarihi görünümü ve Kazdağları'nın temiz havası köyde bambaşka bir atmosfer oluşturuyor.
Köyde sakin bir kahvaltı yapabilir, kahvenizi tarihi sokakların arasında yudumlayabilir, yöresel ürünleri inceleyebilir ve doğayla baş başa zaman geçirebilirsiniz. Yakın çevredeki Küçükkuyu ve sahil noktalarını da gezi planınıza ekleyerek günü daha keyifli hale getiriyor.