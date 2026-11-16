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Haberler Yaşam A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 KASIM 2026 | HAFTANIN İNDİRİMLERİ

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 KASIM 2026 | HAFTANIN İNDİRİMLERİ

A101'in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden ev tekstiline ve günlük ihtiyaçlara kadar pek çok kategoride indirimli ürünlerin yer aldığı A101 kataloğu araştırılıyor. Peki, A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? A101 indirimleri ne zaman başlayacak, kampanyalı ürünlerin fiyatları ne kadar olacak? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli alışveriş fırsatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101 19 Kasım Perşembe indirimlerinde hangi ürünler yer alıyor? İşte bu haftanın indirimli ürünleri...

A101 HAFTANIN İNDİRİMLERİ

58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL

65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL

50" Framless Ultra HD Qled Google tv 18.999 TL

32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 8.999 TL

Elektronik Pasa Kasası 2.699 TL

Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL

Çok Amaçlı Alet Seti 1.129 TL

Şarjlı LED Işık 189,50 TL

Bluetooth Kablosuz Mouse 199,50 TL

Philips Elektrikli Mop 5.499 TL

Philips IPL Lazer Epilasyon Aleti 9.999 TL

Buharlı Temizleyici 1.299 TL

Mikrodalga Fırın 3.999 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 18.999 TL

Katı Meyve Sıkacağı 1.999 TL

Buharlı Kırışık Giderici 1.299 TL

Quartz Isıtıcı 1.499 TL

Şarjlı Araç Süpürgesi 1.299 TL

LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL

Buzdolabı 22.999 TL

Bulaşık Makinesi 16.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL

On Road ATV 449.990 TL

VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

VM7 Üç Tekerlekli Moped 99.990 TL

Rendeli Çelik Kase set 899 TL

Düdüklü Tencere 1.199 TL

Tava ve Sahan Seti 679 TL

Emaye Derin Tencere 499 TL

Emaye Bakraç 469 TL

Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL

Opal Fileli Servis Tabağı 109,50 TL

Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL

Pastacılık Ürünleri 249 TL

Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL

Yuvarlak Sunum TePsisi 129,50 TL

Meral Stantlı Seramik Sunumluk 399 TL

Aynalı Peçetelik 119,50 TL

Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL

Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL

Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL

Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL

Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL

Yün Kurutma Top 3'lü 139 TL

Mop Tutucu 49,50 TL

Pazar Arabası 499 TL

Kanatlı Kurutmalık 799 TL

Midi Ütü Masası 799 TL

4+1 Merdiven 999 TL

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