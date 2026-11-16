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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 15 KASIM MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan dolu eleme gecesi sona erdi. 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen bölümde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin puanlaması sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İşte Masterchef'te elenen yarışmacı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın 15 Kasım 2026 tarihli bölümünde mutfağa çıkan dört yarışmacı, bir sonraki haftaya kalabilmek için hünerlerini sergiledi.

Eleme potasında bulunan Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda yapılan puanlama sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Eleme gecesinde yarışmacılar iki aşamalı bir mücadele verdi. İlk etapta kereviz ana malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda Danilo Şef'in mantar dolgulu tortellini tabağını yapmaya çalıştı.

İki turun ardından açıklanan toplam puanlar ise şöyle sıralandı:

Enes: 40 puan

Burçin: 39 puan

Bahar: 36 puan

Nurten: 33 puan

33 puanda kalan Nurten, gecenin en düşük puanını alarak MasterChef Türkiye 2026'ya veda etti.

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