MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 15 KASIM MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye 'de haftanın eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın 15 Kasım 2026 tarihli bölümünde mutfağa çıkan dört yarışmacı, bir sonraki haftaya kalabilmek için hünerlerini sergiledi.

Eleme potasında bulunan Nurten, Burçin, Bahar ve Enes, şeflerin karşısında başarılı tabaklar hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda yapılan puanlama sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Eleme gecesinde yarışmacılar iki aşamalı bir mücadele verdi. İlk etapta kereviz ana malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda Danilo Şef'in mantar dolgulu tortellini tabağını yapmaya çalıştı.