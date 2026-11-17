A101 raflarında etiketler tepeden tırnağa değişti! 20 Kasım'a kadar geçerli olacak dev kampanyada çaydan yoğurda, kuruyemişten mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok üründe fiyatlar aşağı çekildi. İşte sabahın ilk saatlerinden itibaren kapış kapış gidecek o indirimli ürünler..
A101 AKTÜEL 1 ALANA 1 BEDAVA
A101 AKTÜEL HAFTANIN YILDIZLARI
Kuruyemiş çeşitleri
Soğuk baklava
Dana kangal sucuk
A101 AKTÜEL 14 - 20 KASIM 2026
18'li doğal bitki çayı
A101 AKTÜEL HAFTANIN İNDİRİMLERİ
Meyveli tahıl ve pirinç gevreği
Soğuk kahve
Fındık kremalı gofret
A101 AKTÜEL 14-20 KASIM 2026
Sıvı çamaşır deterjanı
Şampuan
Saç kremi
A101 AKTÜEL KATALOĞU
1 L süt
Bisküvili draje
A101 AKTÜEL
Kabak çekirdeği
Yer fıstığı
Ay çekirdeği