Haberler Yaşam Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak! Kasım Süper Dolunayı için tarih belli oldu! Kasım Süper Ay'ı hangi gün, saat kaçta görülecek? Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak! Kasım Süper Dolunayı için tarih belli oldu! Kasım Süper Ay'ı hangi gün, saat kaçta görülecek? Kasım ayında gökyüzünde yaşanacak etkileyici manzara için geri sayım başladı. Yılın dikkat çeken astronomi olaylarından biri olarak gösterilen Kunduz Dolunayı, Ay'ı her zamankinden farklı bir görünümde izlemek isteyenleri heyecanlandırdı. Peki, Süper Ay hangi gün ortaya çıkacak, Türkiye'den görülebilecek mi? HABER MERKEZİ









Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Kasım dolunayı için takvimler işaretlendi. Her yıl farklı isimlerle anılan dolunaylar arasında özel bir yere sahip olan Kunduz Dolunayı, bu yıl Süper Ay olarak gökyüzündeki yerini almaya hazırlanıyor. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunmasıyla gerçekleşecek bu doğa olayı, Kasım ayının en dikkat çekici gökyüzü manzaralarından birine sahne olacak.

Kasım dolunayının yaklaşmasıyla birlikte "Süper Ay ne zaman, saat kaçta?", "Kunduz Dolunayı hangi gün?", "Kasım dolunayı Türkiye'den izlenebilecek mi?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde gökyüzünü takip etmek isteyenler, bu özel olayın tarihini araştırıyor. 2026 KASIM SÜPER DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 Kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Kunduz Dolunayı olarak da bilinen gök olayı, Türkiye saatiyle 17.54'te tam dolunay evresine ulaşacak. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunması nedeniyle normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünmesi bekleniyor.