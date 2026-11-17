Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Kasım dolunayı için takvimler işaretlendi. Her yıl farklı isimlerle anılan dolunaylar arasında özel bir yere sahip olan Kunduz Dolunayı, bu yıl Süper Ay olarak gökyüzündeki yerini almaya hazırlanıyor. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunmasıyla gerçekleşecek bu doğa olayı, Kasım ayının en dikkat çekici gökyüzü manzaralarından birine sahne olacak.
Kasım dolunayının yaklaşmasıyla birlikte "Süper Ay ne zaman, saat kaçta?", "Kunduz Dolunayı hangi gün?", "Kasım dolunayı Türkiye'den izlenebilecek mi?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde gökyüzünü takip etmek isteyenler, bu özel olayın tarihini araştırıyor.
2026 KASIM SÜPER DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Kunduz Dolunayı olarak da bilinen gök olayı, Türkiye saatiyle 17.54'te tam dolunay evresine ulaşacak. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunması nedeniyle normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünmesi bekleniyor.
KUNDUZ DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kasım Süper Dolunayı Türkiye'nin farklı noktalarından gözlemlenebilecek. Havanın açık olduğu bölgelerde herhangi bir teleskop veya özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilecek olan dolunay için şehir ışıklarından uzak, görüş alanı geniş noktaların tercih edilmesi öneriliyor.
KUNDUZ DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
Kasım ayında gerçekleşen dolunay, geleneksel olarak Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) adıyla anılıyor. Bu isim, Kuzey Amerika'daki yerli halkların ve eski çiftçi topluluklarının mevsimsel takvimlerinden geliyor. Kasım ayının kunduzların kış öncesi hazırlıklarını tamamladığı döneme denk gelmesi nedeniyle dolunaya bu isim verilmiş.
SÜPER AY NEDİR?
Süper Ay, Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın konumlarından birindeyken dolunay evresine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor. Bu yakınlık nedeniyle Ay, normal dolunaylara göre daha büyük ve parlak algılanabiliyor.
Kasım ayında gerçekleşecek bu gökyüzü olayı da astronomi meraklılarına yılın dikkat çekici manzaralarından birini sunmaya hazırlanıyor.