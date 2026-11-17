Kılavuz yayımlandığında lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği kadro ve pozisyonlar ayrı tablolar halinde görülebilecek. Bu tablolarda kurum adı, görev yeri, kadro unvanı, kontenjan ve adaylardan istenen nitelik kodları yer alacak.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMAYA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı kadro tabloları ile puan türleri kullanılıyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınıyor. Bununla birlikte başvurularda geçerli olacak sınav yılı, mezuniyet durumu ve diğer koşullar için KPSS 2026/2 tercih kılavuzundaki hükümler belirleyici olacak.