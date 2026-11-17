Çin mutfağının yüzyıllardır tüketilen geleneksel lezzetlerinden biri olan "100 yıllık yumurta", alışılmışın dışındaki görünümüyle görenleri şaşkına çeviriyor. Koyu renkli yapısı ve kendine özgü dokusuyla ilk bakışta bozulmuş izlenimi veren bu yumurta, aslında özel bir koruma tekniğiyle hazırlanıyor. Peki, adını 100 yıllık bir bekleme sürecinden alan bu sıra dışı yiyecek nasıl yapılıyor ve neden bu kadar farklı bir görünüme sahip oluyor? İşte detaylar…
ÇİN'İN 100 YILLIK YUMURTASI ŞAŞIRTIYOR!
Çin mutfağının en sıra dışı geleneksel lezzetlerinden biri olan "100 yıllık yumurta", koyu rengi ve alışılmadık dokusuyla dikkat çekiyor. İlk bakışta bozulmuş bir yumurtayı andıran bu yiyecek, özel bir muhafaza yöntemiyle hazırlanıyor. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen yumurtalar, adının aksine 100 yıl bekletilmiyor. Peki, bu yumurtalar nasıl hazırlanıyor, neden siyaha dönüşüyor ve tadı neye benziyor?
600 YILLIK GELENEK: YUMURTALAR NEDEN SİYAHA DÖNÜŞÜYOR?
Çin'de geleneksel olarak tüketilen 100 yıllık yumurtaların geçmişinin Ming Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Ortaya çıkışına ilişkin kesin bir bilgi bulunmasa da bir teoriye göre yöntem, ördek yumurtalarının su ve kireç içeren bir karışımda bekletilmesiyle keşfedildi. Zaman içerisinde geliştirilen bu yöntem, günümüzde de farklı şekillerde uygulanıyor.
Hazırlık aşamasında yumurtalar tuzlu ve alkali özellikteki karışımlarla işleniyor. Geleneksel yöntemlerde kül, kil, sönmemiş kireç ve pirinç kabukları gibi malzemelerden yararlanılıyor. Bu işlem yumurtanın protein yapısını değiştirerek alışılmışın dışında bir görünüm kazanmasına neden oluyor. Yumurtanın beyazı kehribar renginden koyu kahverengiye, hatta siyaha dönüşürken sarısı da yeşil veya siyaha yakın tonlar alabiliyor. Jöle benzeri bir kıvam kazanan beyaz kısmın aksine sarısı daha kremsi bir yapıya ulaşıyor.
ADININ AKSİNE 100 YIL BEKLETİLMİYOR! TADI MAVİ KÜFLÜ PEYNİRE BENZETİLİYOR
"100 yıllık yumurta" ismi, bu yiyeceğin hazırlanma süresine ilişkin en büyük merak konularından biri. Ancak yumurtalar gerçekten bir asır boyunca bekletilmiyor. Modern ticari üretimde yaklaşık iki haftada hazırlanabilen bu geleneksel yiyeceğin, kil ve kül gibi malzemelerin kullanıldığı yöntemlerde muhafaza süresi yaklaşık üç aya kadar uzayabiliyor.
Yumurtaların tadı da görüntüleri kadar alışılmışın dışında. Özellikle ördek yumurtasından hazırlanan bu yiyecek, yoğun umami lezzeti ve keskin aromasıyla biliniyor. Tadının zaman zaman mavi küflü peynire benzetilmesinin nedeni ise özellikle sarısında oluşan kremsi yapı ve yoğun aroma. Bu nedenle 100 yıllık yumurta, farklı lezzetler denemeyi sevenlerin ilgisini çekerken herkesin damak tadına hitap etmeyebiliyor.
ÇİN MUTFAĞINDA NASIL TÜKETİLİYOR?
Çin başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Asya'nın farklı bölgelerinde tüketilen 100 yıllık yumurtalar, kabukları soyulduktan sonra doğrudan yenebiliyor. Bununla birlikte yoğun aromalarını dengelemek için çeşitli yiyeceklerle birlikte servis edilmeleri de yaygın.
Özellikle sirke, şeker ve tuzla hazırlanan turşu zencefil, yumurtaların yanında tercih edilen eşlikçiler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra çorbalara ve farklı sıcak yemeklere de eklenebiliyor. Böylece alışılmış yumurta lezzetinden oldukça farklı olan bu geleneksel yiyecek, Çin mutfağının dikkat çeken tatları arasındaki yerini koruyor.