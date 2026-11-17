Ne küflenmiş ne de çürümüş! Rengi görenleri şaşkına çeviriyor: 600 yıldır masalardan eksik olmayan o lezzet

Çin mutfağının yüzyıllardır tüketilen geleneksel lezzetlerinden biri olan " 100 yıllık yumurta ", alışılmışın dışındaki görünümüyle görenleri şaşkına çeviriyor. Koyu renkli yapısı ve kendine özgü dokusuyla ilk bakışta bozulmuş izlenimi veren bu yumurta, aslında özel bir koruma tekniğiyle hazırlanıyor. Peki, adını 100 yıllık bir bekleme sürecinden alan bu sıra dışı yiyecek nasıl yapılıyor ve neden bu kadar farklı bir görünüme sahip oluyor? İşte detaylar…

Çin mutfağının en sıra dışı geleneksel lezzetlerinden biri olan "100 yıllık yumurta", koyu rengi ve alışılmadık dokusuyla dikkat çekiyor. İlk bakışta bozulmuş bir yumurtayı andıran bu yiyecek, özel bir muhafaza yöntemiyle hazırlanıyor. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen yumurtalar, adının aksine 100 yıl bekletilmiyor. Peki, bu yumurtalar nasıl hazırlanıyor, neden siyaha dönüşüyor ve tadı neye benziyor?

600 YILLIK GELENEK: YUMURTALAR NEDEN SİYAHA DÖNÜŞÜYOR?

Çin'de geleneksel olarak tüketilen 100 yıllık yumurtaların geçmişinin Ming Hanedanlığı dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Ortaya çıkışına ilişkin kesin bir bilgi bulunmasa da bir teoriye göre yöntem, ördek yumurtalarının su ve kireç içeren bir karışımda bekletilmesiyle keşfedildi. Zaman içerisinde geliştirilen bu yöntem, günümüzde de farklı şekillerde uygulanıyor.

Hazırlık aşamasında yumurtalar tuzlu ve alkali özellikteki karışımlarla işleniyor. Geleneksel yöntemlerde kül, kil, sönmemiş kireç ve pirinç kabukları gibi malzemelerden yararlanılıyor. Bu işlem yumurtanın protein yapısını değiştirerek alışılmışın dışında bir görünüm kazanmasına neden oluyor. Yumurtanın beyazı kehribar renginden koyu kahverengiye, hatta siyaha dönüşürken sarısı da yeşil veya siyaha yakın tonlar alabiliyor. Jöle benzeri bir kıvam kazanan beyaz kısmın aksine sarısı daha kremsi bir yapıya ulaşıyor.