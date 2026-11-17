ŞOK'TA BOL FIRSAT! 21-24 Kasım kataloğunda hangi ürünler var?

Oyuncular, kahve tutkunları ve çocuklu aileler bu haftaya dikkat! ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğunda beklenen ürünler raflara iniyor. İşte haftanın en çok konuşulacak indirimleri ve şaşırtan fiyatları...