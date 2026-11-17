Oyuncular, kahve tutkunları ve çocuklu aileler bu haftaya dikkat! ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğunda beklenen ürünler raflara iniyor. İşte haftanın en çok konuşulacak indirimleri ve şaşırtan fiyatları...
21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2026
İlk denge motosikleti: 899 TL
Büyük oyuncak kamyon: 499 TL
Çekçek tamir ve çay seti çeşitleri: 350 TL
Kameralı uzaktan kumandalı araba: 1.290 TL
Hayvan blok çeşitleri: 199 TL
Çek-bırak metal araba çeşitleri: 225 TL
21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Sürpriz rugby topu: 100 TL
3'lü sürpriz figür tüpü: 299 TL
Maymun ve pembe ayı çocuk açılır koltuk çeşitleri: 1.490 TL
Oyuncak spor motosiklet: 199 TL
Pırıltılı oyuncak bebekler: 250 TL
Arabalı bisiklet oyuncak seti: 199 TL
3'lü oyuncak araba seti: 375 TL
21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
25 inç Full HD IPS LED monitör: 6.299 TL
Beyaz kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Siyah kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Beyaz kablosuz kulak içi kulaklık: 3.799 TL
Siyah kablosuz kulak üstü kulaklık: 5.199 TL
21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Sütlü tam otomatik kahve makinesi, siyah: 25.999 TL
Filtre kahve makinesi, beyaz: 3.699 TL
Mini tam otomatik espresso makinesi, gri: 11.999 TL
Mini tam otomatik espresso makinesi, siyah: 11.999 TL
Kapsül kahve makinesi, beyaz: 5.999 TL
Kapsül kahve makinesi, siyah: 5.999 TL