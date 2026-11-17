ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

İslam dünyasında manevi hazırlık ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel dönemlerden biri olan üç aylar, Recep ayıyla başlıyor. Ardından Şaban ayı geliyor ve bu mübarek dönem Ramazan ayıyla devam ediyor.