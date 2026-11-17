Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının ilk günü olan bu tarih, aynı zamanda üç ayların başlangıcını müjdeleyen ilk kandil gecesine de denk geliyor.
İLK KANDİL HANGİSİ, NE ZAMAN?
Üç ayların ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı idrak edilecek. Böylece üç ayların başlangıcıyla birlikte yılın son kandil gecelerinden biri de yaşanacak.
2026-2027 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 2027 Ocak ayında
Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027
Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Üç aylar boyunca Regaip, Miraç ve Berat kandilleri idrak edilirken Ramazan ayında ise Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük önem taşıyor.