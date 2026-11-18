2027 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. İlk dönemin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle 15 tatilin tarihleri netleşti. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen takvim...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlandığı takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk dönemin ardından iki hafta boyunca derslere ara verecek.
Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için toplam 16 günlük bir tatil yapacak.
İKİNCİ DÖNEM HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. İkinci dönem, ilkokuldan liseye kadar MEB'e bağlı okullarda bu tarihte başlayacak.
Şubat ayında başlayacak eğitim dönemi, mart ayındaki ara tatille girecek. Ardından dersler haziran ayındaki yaz tatiline kadar devam edecek.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılının son ders günü 25 Haziran 2027 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler, ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde birinci ve ikinci dönem tarihleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili birlikte duyuruldu.