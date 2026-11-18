2027 yarıyıl tatili için geri sayım başladı. İlk dönemin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. MEB 'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle 15 tatilin tarihleri netleşti. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilen takvim...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlandığı takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk dönemin ardından iki hafta boyunca derslere ara verecek.

Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için toplam 16 günlük bir tatil yapacak.