Haftanın indirimli alışveriş fırsatlarını takip eden vatandaşlar, A101'in yeni aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. 19 Kasım Perşembe günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında ev düzenini kolaylaştıracak seçenekler de bulunuyor.

Ütü masasından kurutmalığa, mutfak gereçlerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda hangi fırsatların bulunduğu merak konusu oldu. İşte 19 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve öne çıkan ürünler...