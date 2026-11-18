Kentte faaliyet gösteren bir dükkanda satılan her iki lokumun içeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü de bulunuyor.
Gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın ve gümüş tozuyla süslenen lokumlar, dükkâna gelen müşterilere ücretsiz ikram edildi.
ALTIN KAPLAMA LOKUMDA 22 AYAR ALTIN KULLANILDI
Çeyrek altın fiyatıyla yarışan lokumun yapımında 22 ayar altın kullandıklarını anlatan işletme sahibi Selim Kaya, altın kaplama lokumun ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını söyledi. Kaya, "Altın kaplamalı lokum köşe yazarlarına bile konu oldu." diye konuştu.
Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.
DERNEK BAŞKANI LOKUMLARI BEĞENDİ
Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, tadına baktığı altın ve gümüş kaplamalı lokumları beğendi.
Başün, "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretler de olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" diye konuştu.