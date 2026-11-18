Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya 'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat 'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.

Başün, "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretler de olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" diye konuştu.