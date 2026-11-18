Durumu fark eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Paksoy heimlich manevrası uyguladı. Bu anlar ise KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.





"BU MANEVRALARIN EĞİTİMİNİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN ALIYORUZ"

Heimlich manevrası yaparak vatandaşı kurtaran Mehmet Paksoy, "Burada Gedavet bölgesi bekleme noktasında çalıştığımız sırada bir hanımefendinin nefessiz kalıp yardım istediğini fark ettik. Bunun üzerine yardım isteyen vatandaşımıza heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan cismi çıkartmaya çalıştık. Manevrayla çıkarttık çok şükür. Vatandaşımızın oturmasını ve dinlenmesini sağladık. Daha sonrasında noktamızdan teşekkür ederek ayrıldı. Boğazına sıkışan cisim ise fındık olduğunu söyledi. Biz bu manevraların eğitimini İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alıyoruz. Gerektiği zaman vatandaşlarımıza yardım ediyoruz" dedi.