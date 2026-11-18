BUDO'dan 12 sefer için iptal kararı: Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. BUDO, hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO 12 SEFER İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.