Türkiye elverişli topraklara sahip olduğu için yaygın olarak kekik yetişiyor. Dünyada ise kekik ihtiyacını en çok Denizli ilimiz sağlıyor.
ÖYLE FAYDALARI VAR Kİ...
Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktürücü faydaları bulunmaktadır.
KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır:
Kronik hastalıklar
Öksürme
Balgam
Uyku düzeninde bozulma
Obezite
Kas ağrıları
Kabızlık
Adet sancısı
C, A vitamini eksikliği
Karın ağrısı
KEKİK ÇAYI TARİFİ
Kekik çayı malzemeler:
2 yaprak taze kekik
2 bardak sıcak su
Arzuya göre limon ve çiçek balı
NASIL YAPILIR?
Mucizevi bir bitki olarak kabul edilen kekik çayı tarifi iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan ilk malzeme kaynatılmış sıcak su. Kekik kaynatılan sıcak suyun içinde ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika demlenir.
Fazla demlenmesi kekiğin acı bir hale gelmesini sağlayacaktır ve kekik çayını içilemez bir hale getirecektir. Bu yüzden bu aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir.
İşte kekik çayınız hazır. Arzuya göre kekik çayını demledikten sonra bal ya da limon da eklenebilir.
KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?
Kekik yağını içiminde kesinlikle seyreltme yapılmalıdır misal olarak 1 su bardağı kadar su içerisine 3 ile 4 damla kekik yağı damlatarak karıştırın ve bu karışımı için. Bu şekilde tüketimi sonrasında idrar sökücü ve sindirim düzenleyici olarak yarar sağlamaktadır.
Kekik yağının cilde uygulanışı konusunda diğer kullanımlardan çok daha hassas olmalısınız. Bu yağ yakıcı bir özellik barındırdığı için direk olarak cilde sürüldüğünde hassas ciltlerde yanma görülür.
Eğer ki hassas bir cilt tipine sahipseniz cildinize kekik yağı uygulamadan önce kesinlikle doktora görünmelisiniz. Hassas olmadan bir cilt tipine sahipseniz kekik yağını 1'e 5 oranında farklı bir yağ ile (zeytin yağı, hindistan cevizi yağı veya badem yağı) ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.
Eğer ki hassas bir cilt tipine sahipseniz cildinize kekik yağı uygulamadan önce kesinlikle doktora görünmelisiniz. Hassas olmadan bir cilt tipine sahipseniz kekik yağını 1'e 5 oranında farklı bir yağ ile (zeytin yağı, hindistan cevizi yağı veya badem yağı) ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.