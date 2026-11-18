Danimarka'da yaşayan 61 sağlıklı yetişkinin katıldığı araştırmada, katılımcılar kahve tüketim alışkanlıklarına göre iki gruba ayrıldı.

İlk grupta, sekiz günlük araştırma süresinin en az dört gününde günde bir ila beş fincan kahve içenler yer aldı. İkinci grubu ise kahveyi daha seyrek tüketen kişiler oluşturdu.