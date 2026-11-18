İstanbul'un su depolarında son durum ne, kuraklık tehlikesi kapıda mı yoksa yağışlar yeterli mi? 18 Kasım 2026 Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan güncel baraj doluluk oranları ve en düşük su seviyesinin ölçüldüğü barajdaki son rakamlar belli oldu…
18 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,06 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 61,11 olan doluluk oranı, 0,05 puanlık sınırlı düşüş gösterdi.
İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son ölçümlerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 90,45 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 80,36 ile Ömerli, yüzde 75,91 ile Alibey Barajı takip etti. Elmalı Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 66,92 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 18 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %90,45
Ömerli Barajı: %80,36
Alibey Barajı: %75,91
Elmalı Barajı: %66,92
Terkos Barajı: %54,04
Istrancalar Barajı: %53,24
Sazlıdere Barajı: %44,39
Büyükçekmece Barajı: %42,21
Kazandere Barajı: %11,70
Pabuçdere Barajı: %7,06