Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJLARINDA YENİ TABLO ORTAYA ÇIKTI! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece... İSTANBUL BARAJLARINDA YENİ TABLO ORTAYA ÇIKTI! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece... İstanbul’da musluklardan akacak suya dair son veriler açıklandı! Yağışların ardından %60 barajını aşan doluluk oranlarında son günlerde yaşanan hareketlilik tedirginlik yarattı. En yüksek su seviyesi Darlık Barajı’nda ölçülürken, kritik seviyedeki Kazandere’de son durum ne? 18 Kasım 2026 İSKİ güncel baraj doluluk oranları haberin detaylarında… HABER MERKEZİ









İstanbul'un su depolarında son durum ne, kuraklık tehlikesi kapıda mı yoksa yağışlar yeterli mi? 18 Kasım 2026 Çarşamba günü İSKİ tarafından açıklanan güncel baraj doluluk oranları ve en düşük su seviyesinin ölçüldüğü barajdaki son rakamlar belli oldu…

18 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,06 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 61,11 olan doluluk oranı, 0,05 puanlık sınırlı düşüş gösterdi.