Saç dökülmesi ve kellik sorununa çözüm arayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir bilimsel gelişme yaşandı. Beihang Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacılarının da katkı sunduğu uluslararası ekip, saç köklerini hedef alan yenilikçi bir biyoelektronik tarak geliştirdi. Detangle adı verilen cihaz, klasik tarama işlemini elektriksel uyarım ve genetik tedavi yöntemleriyle birleştiriyor.
Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, özellikle erkek tipi saç dökülmesine yönelik yeni tedavi yaklaşımları açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
SAÇ KÖKLERİNE İĞNESİZ TEDAVİ ULAŞTIRIYOR
Detangle sisteminin en önemli özelliği, tedavi amacıyla kullanılan molekülleri herhangi bir enjeksiyona ihtiyaç duymadan deri altındaki hedef bölgelere taşıyabilmesi.
Özel olarak tasarlanan tarağın dişlerinde bulunan elektrotlar, kafa derisine temas sırasında düşük seviyeli elektrik darbeleri oluşturuyor. Bu uyarılar, hücre zarlarının geçirgenliğini geçici olarak artırıyor. Böylece normal şartlarda derinin geçişine izin vermediği büyük moleküllerin saç köklerine ulaşması kolaylaşıyor.
Araştırmacılar, tarağın farklı uzunluklardaki dişlerinin elektrik alanını güçlendirecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu mimarinin, aynı hizada yerleştirilmiş dişlere kıyasla 2,63 kat daha güçlü elektrik alanı oluşturduğu bildiriliyor.
DENEYLERDE CİDDİ DOKU HASARI GÖRÜLMEDİ
Araştırmacılar, uygulama sürecinde olası yan etkileri de değerlendirdi. Uzun süreli elektriksel uyarımın ardından farelerin vücut ağırlıklarında ve iltihaplanma göstergelerinde anlamlı olumsuz değişiklik saptanmadı. Deri ve sinir dokusunda belirgin hasar bulgusuna da rastlanmadı.
Bu bulgular ilk aşama açısından umut verici olsa da sistemin uzun vadeli güvenliği henüz kesinleşmiş değil.
İNSANLARDA KULLANIMA NE ZAMAN GEÇİLECEK?
Detangle teknolojisinin önünde aşılması gereken önemli bir aşama bulunuyor. Araştırma şu an için hayvan deneylerine dayanıyor ve cihazın insanlarda saç çıkarma konusunda aynı başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı bilinmiyor.
Özellikle fare derisinin insan kafa derisine göre daha ince olması, tedavi moleküllerinin taşınmasını kolaylaştırabilecek önemli bir farklılık olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle deneylerde elde edilen yüzde 97,85'lik sonucun insanlara doğrudan uyarlanması mümkün değil.