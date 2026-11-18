İNSANLARDA KULLANIMA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Detangle teknolojisinin önünde aşılması gereken önemli bir aşama bulunuyor. Araştırma şu an için hayvan deneylerine dayanıyor ve cihazın insanlarda saç çıkarma konusunda aynı başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı bilinmiyor.

Özellikle fare derisinin insan kafa derisine göre daha ince olması, tedavi moleküllerinin taşınmasını kolaylaştırabilecek önemli bir farklılık olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle deneylerde elde edilen yüzde 97,85'lik sonucun insanlara doğrudan uyarlanması mümkün değil.