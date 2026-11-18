Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 38 bin personel alımında gözler başvuru tarihlerine ve yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Binlerce aday, hemşireden tıbbi sekretere, ebeden ilk ve acil yardım personeline kadar branşlara göre kontenjanları ve başvuru koşullarını araştırıyor. Yeni alım öncesinde Sağlık Bakanlığı atama sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden öğrenebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden öğrenebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi:
30 Ekim – 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması
19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
19–20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Atama kurasının gerçekleştirilmesi
11 Aralık 2026 saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son tarih
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından bir kadroya yerleşmeye hak kazananların listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak.
Kurada adı çıkan adayların atama işlemleri için gerekli belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekecek. Bakanlığın takviminde belgelerin son teslim tarihi 11 Aralık saat 18.00 olarak belirtildi.