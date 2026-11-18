Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 38 bin personel alımında gözler başvuru tarihlerine ve yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Binlerce aday, hemşireden tıbbi sekretere, ebeden ilk ve acil yardım personeline kadar branşlara göre kontenjanları ve başvuru koşullarını araştırıyor. Yeni alım öncesinde Sağlık Bakanlığı atama sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...