Uzun süre Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Oğuzhan Kalkan, 2 Kasım'da 1 milyon dolarlık kayıp para meselesini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra tek başına taksiye binen Kalkan, doğrudan Beyoğlu Sütlüce'deki adrese gitti. İstanbul'a gelmesinin ardından ailesini de arayan Kalkan'ın, önemli işleri olduğunu ve bunları halledeceğini söylediği öğrenildi.
Ailesine kendisi yeniden arayana kadar kendisini aramamaları yönünde tembihte bulunan Kalkan'ın bu sözleri, cinayetin ardından yaşanan süreci de etkiledi.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMADI
Kalkan'ın ailesinin, kendilerinden bir süre haber alamamalarına rağmen bu durumu İstanbul'daki işleri nedeniyle iletişim kurmamasıyla ilişkilendirdiği öğrenildi. Bu nedenle öldürüldüğü süreçte ailesi tarafından herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığı belirtildi. Kalkan'ın cesedinin günler sonra, Kuruçeşme saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ortaya çıkan görüntüler üzerine bulunması dikkat çekti.
1 MİLYON DOLARLIK HESAPLAŞMA İÇİN GELDİ, 6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında Kalkan'ın yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çeteyle 1 milyon dolarlık kayıp para nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı belirlenmişti. Çetenin kayıp paradan Kalkan'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle İstanbul'a çağırdığı değerlendiriliyor. Sütlüce'deki evde başına 6 el ateş edilerek öldürülen Kalkan'ın cesedi halıya sarılmış, şüphelilerin cesedi ormanlık alana götürerek gömmek için hazırlık yaptığı ortaya çıkarılmıştı.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kuruçeşme'de Umut Andık'ın hayatını kaybettiği saldırı ile Oğuzhan Kalkan cinayetinin bağlantısını ortaya çıkaran soruşturmada 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin çetenin diğer eylemlerine ve yurt dışındaki bağlantılarına yönelik incelemesi sürüyor.