Haberler Yaşam SON DAKİKA: Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset olayında yeni gelişme! Gürcistan'dan ölüme gelmiş... O sözleri söyleyip ortadan kaybolmuş! SON DAKİKA: Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset olayında yeni gelişme! Gürcistan'dan ölüme gelmiş... O sözleri söyleyip ortadan kaybolmuş! Yasa dışı bahis çetesiyle yaşadığı 1 milyon dolarlık para anlaşmazlığını çözmek için Gürcistan’dan İstanbul’a gelen Oğuzhan Kalkan’ın, Beşiktaş’taki dehşet saçan olaylar zincirinden önce ailesine sarf ettiği son sözler ortaya çıktı. Türkiye’ye ayak basar basmaz yakınlarıyla iletişim kurup önemli işleri olduğunu belirten Kalkan’ın, ardından izini kaybettirdiği ve Beyoğlu’nda halıya sarılı cesedine ulaşıldığı gün yüzüne çıktı. YUNUS EMRE KAVAK









Uzun süre Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Oğuzhan Kalkan, 2 Kasım'da 1 milyon dolarlık kayıp para meselesini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra tek başına taksiye binen Kalkan, doğrudan Beyoğlu Sütlüce'deki adrese gitti. İstanbul'a gelmesinin ardından ailesini de arayan Kalkan'ın, önemli işleri olduğunu ve bunları halledeceğini söylediği öğrenildi.

Ailesine kendisi yeniden arayana kadar kendisini aramamaları yönünde tembihte bulunan Kalkan'ın bu sözleri, cinayetin ardından yaşanan süreci de etkiledi.