Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yalnızca fiziksel sağlık değil, ruhsal sağlık da mevsim değişimlerinden etkilenebiliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında gün ışığının azalması, bazı kişilerde günlük yaşamı zorlaştıran ruhsal değişimlere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu dönemde ortaya çıkan yorgunluk, isteksizlik ve sürekli uyuma ihtiyacının basit bir mevsim değişikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Mevsimsel depresyon konusunda değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kış aylarında ruh halinde yaşanan değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle her yıl benzer dönemlerde tekrarlayan ve uzun süre devam eden belirtiler, dikkat edilmesi gereken işaretler arasında gösteriliyor.
KIŞ DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?
Mevsimsel depresyon, kişinin ruh halini ve günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Daha önce keyif alınan aktivitelere karşı ilginin azalması, sürekli yorgunluk, enerji kaybı ve konsantrasyon güçlüğü öne çıkan belirtiler arasında bulunuyor.
MEVSİMSEL DEPRESYONDA ŞU DEĞİŞİMLER GÖRÜLEBİLİYOR:
-Normalden daha fazla uyuma isteği
-Sabahları yataktan kalkmakta zorlanma
-Uzun süre uyunmasına rağmen yorgun hissetme
-Günlük işlere karşı isteksizlik
-Sosyal hayattan uzaklaşma
-İştah artışı ve kilo alma
-Özellikle karbonhidratlı yiyeceklere yönelme
-Dikkat ve konsantrasyon sorunları
GÜN IŞIĞININ AZALMASI RUH HALİNİ ETKİLİYOR
Mevsimsel depresyonun ortaya çıkmasında gün ışığındaki azalmanın önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Gün ışığı, vücudun biyolojik saatinin ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı oluyor.
Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığından daha az yararlanılması, bazı kişilerde biyolojik ritmin değişmesine yol açabiliyor. Bu durum da ruh halinde ve günlük yaşam alışkanlıklarında farklılıklara neden olabiliyor.
İKİ HAFTAYI AŞAN BELİRTİLERE DİKKAT!
Uzmanlar, depresif belirtilerin süresi ve şiddetinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ruhsal çöküntü veya daha önce keyif alınan etkinliklere karşı belirgin ilgi kaybının diğer belirtilerle birlikte en az iki hafta boyunca neredeyse her gün devam etmesi, profesyonel değerlendirme gerektirebiliyor.
Mevsimsel depresyon tanısında belirtilerin en az iki yıl boyunca yılın benzer dönemlerinde ortaya çıkması ve belirli dönemlerde düzelmesi de dikkate alınıyor.
Ancak psikolojik destek almak için iki yıl beklemek gerekmiyor. Kişi günlük yaşamında zorlanıyor, kendisini sürekli mutsuz hissediyor veya yaşadığı sorunlarla baş etmekte güçlük çekiyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurabiliyor.
KIŞ DEPRESYONUNDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Kış aylarında ruh sağlığını korumak için günlük alışkanlıkların sürdürülmesi önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle uyku düzeninin korunmasını, gün ışığından mümkün olduğunca yararlanılmasını ve fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesini öneriyor.
Sabah saatlerinde doğal gün ışığına çıkmak ve gün içerisinde açık havada zaman geçirmek biyolojik ritmin düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor. Düzenli egzersiz yapmak, sosyal ilişkileri sürdürmek ve kişiye keyif veren etkinliklerden uzaklaşmamak da ruh sağlığını destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.