İKİ HAFTAYI AŞAN BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar, depresif belirtilerin süresi ve şiddetinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ruhsal çöküntü veya daha önce keyif alınan etkinliklere karşı belirgin ilgi kaybının diğer belirtilerle birlikte en az iki hafta boyunca neredeyse her gün devam etmesi, profesyonel değerlendirme gerektirebiliyor.

Mevsimsel depresyon tanısında belirtilerin en az iki yıl boyunca yılın benzer dönemlerinde ortaya çıkması ve belirli dönemlerde düzelmesi de dikkate alınıyor.

Ancak psikolojik destek almak için iki yıl beklemek gerekmiyor. Kişi günlük yaşamında zorlanıyor, kendisini sürekli mutsuz hissediyor veya yaşadığı sorunlarla baş etmekte güçlük çekiyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurabiliyor.