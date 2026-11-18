İstanbul 'da 12 ilçeyi kapsayan kiralık sosyal konut projesinde, başvuru şartlarını sağlayan aileler arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek. Konutların üç yıllığına kiralanacağı uygulamada gözler, çekilişin gerçekleştirileceği tarihe ve sonuçların ilan edileceği duyuruya çevrildi.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak belirtilen ayın geride kalmasına rağmen 1.071 konutun hangi tarihte kuraya çıkarılacağına ilişkin yeni bir takvim paylaşılmadı. Başvuru şartlarına uygun bulunan ailelerin kiralama hakkı, yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kura organizasyonunun tarihi ve saati için TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek açıklamalar bekleniyor.