İstanbul'da 12 ilçeyi kapsayan kiralık sosyal konut projesinde, başvuru şartlarını sağlayan aileler arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek. Konutların üç yıllığına kiralanacağı uygulamada gözler, çekilişin gerçekleştirileceği tarihe ve sonuçların ilan edileceği duyuruya çevrildi.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, BELLİ OLDU MU?
TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak belirtilen ayın geride kalmasına rağmen 1.071 konutun hangi tarihte kuraya çıkarılacağına ilişkin yeni bir takvim paylaşılmadı. Başvuru şartlarına uygun bulunan ailelerin kiralama hakkı, yapılacak çekilişle belirlenecek.
Kura organizasyonunun tarihi ve saati için TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek açıklamalar bekleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Çekilişin tamamlanmasıyla konut kiralama hakkı kazanan vatandaşların isimlerinin TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru sahipleri, www.toki.gov.tr adresindeki açıklamaları ve e-Devlet üzerinden sunulan TOKİ hizmetlerini kontrol edebilecek.
Konut tahsis sürecine ilişkin bilgilere ayrıca talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/ adresinden ulaşılabiliyor. Sonuçların sorgulanacağı ekran ve isim listelerine ilişkin kesin ayrıntılar, kura duyurusuyla birlikte paylaşılacak.
İSTANBUL'DA 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE YER ALIYOR?
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Projede kira bedelleri, dairelerin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Açıklanan başlangıç tutarlarına göre 1+1 konutlar 10 bin, 2+1 konutlar 12 bin, 3+1 konutlar 15 bin ve 4+1 konutlar 18 bin liradan kiralanacak.
Konutlar üç yıllık süreyle ailelerin kullanımına sunulacak. Kiralama döneminin sona ermesinin ardından yeni hak sahipleri tekrar yapılacak kura aracılığıyla belirlenecek.
KİRALIK SOSYAL KONUTLAR KİMLERE TAHSİS EDİLECEK?
TOKİ'nin kiralama modelinde daire seçenekleri, ailelerin büyüklüğü dikkate alınarak oluşturulan kategorilere göre ayrıldı. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 konutlar planlanırken iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunuldu.