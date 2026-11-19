FIRINDAN ÇIKAN MİS KOKULU POĞAÇALAR SOFRALARI ŞENLENDİRİYOR

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerinin daha güzel kızarmasını isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ancak bu ekstra malzeme olduğu için temel tarifin dört malzemesine dahil değildir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Küçük bir püf noktası: Poğaçaların pofuduk olması için hamura gereğinden fazla un eklemeyin. Yumuşak hamur, daha güzel bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır.

Afiyet olsun!