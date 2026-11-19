Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz, az malzemeli ve lezzetiyle herkesten tam not alacak bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle ani misafirler için kurtarıcı olan 4 malzemeli pofuduk poğaça tarifi, mutfakta uzun saatler geçirmek istemeyenlerin yeni favorisi olmaya aday. Dışı hafif kızarmış, içi pamuk gibi yumuşacık bu poğaçalar, fırından çıktığı anda mis gibi kokusuyla iştahları kabartıyor. Peki, sadece 4 malzemeyle pofuduk poğaça nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi...
4 MALZEMELİ POFUDUK POĞAÇA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Bazen en güzel lezzetler, en sade malzemelerden ortaya çıkar. Mutfakta uzun uzun hazırlık yapmak istemeyenler için bu tarif oldukça pratik.
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
3-3,5 su bardağı un
POFUDUK POĞAÇANIN SIRRI YOĞURMA VE ŞEKİLLENDİRMEDE SAKLI
Önce derin bir yoğurma kabına yoğurt ve sıvı yağı alın. Ardından kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Unu ise azar azar ilave edin.
Burada en önemli nokta, unu bir anda dökmemek! Ele yapışmayan ancak yumuşaklığını koruyan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinizde hafifçe açarak dilediğiniz iç harcı ekleyin ve kenarlarını kapatın.
FIRINDAN ÇIKAN MİS KOKULU POĞAÇALAR SOFRALARI ŞENLENDİRİYOR
Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerinin daha güzel kızarmasını isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ancak bu ekstra malzeme olduğu için temel tarifin dört malzemesine dahil değildir.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Küçük bir püf noktası: Poğaçaların pofuduk olması için hamura gereğinden fazla un eklemeyin. Yumuşak hamur, daha güzel bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır.
Afiyet olsun!