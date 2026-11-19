DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN 19 KASIM? | BUGÜN ERKEKLER GÜNÜ MÜ? 19 KASIM DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI

Her yıl 19 Kasım'da kutlanan Dünya Erkekler Günü, erkeklerin toplumdaki rolüne, emeğine ve hayatın her alanına kattığı değerlere dikkat çekiyor. Bu anlamlı günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için 2026'nın en özel, içten ve anlamlı Erkekler Günü kutlama mesajları merak konusu oluyor. Erkekler Günü ne zaman ortaya çıktı, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü mü? İşte detaylar…

Tarihsel geçmişine bakıldığında bu özel gün fikri ilk kez 7 Şubat 1992 tarihinde Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından bir proje olarak gündeme getirilmiştir. Resmi anlamda ilk kutlama ise 1999 yılında Trinidad ve Tobago'da hayata geçirilmiş, zamanla yayılarak günümüzde 70'i aşkın ülkede desteklenen uluslararası bir farkındalık gününe dönüşmüştür.

Kamuoyunda Dünya Erkekler Günü adıyla da anılan Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD), her sene 19 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN, 19 KASIM DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MÜ?

2026 DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Hayata kattığınız güç, sevgi ve kararlılık için teşekkür ederiz. Bugün sizin gününüz, Dünya Erkekler Gününüz kutlu olsun!"

"İyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir eş olmak için çabalayan tüm erkeklerin günü kutlu olsun."

"Erkeklerin de konuşmaya, duygularını paylaşmaya hakkı var. Sessiz güç değil, gerçek güç budur."

"Güçlü oldukları kadar kırılgan yanlarıyla da değerli olan tüm erkeklere… İyi ki varsınız."

"Gerçek erkeklik; sevgi, sadakat ve empati ile dünyaya katkı sağlamaktır. Bu özel gününüz kutlu olsun!"

"Güçlü bir omuz, sevgi dolu bir yürek... Her zaman yanımızda olan tüm erkeklere teşekkürler. İyi ki varsınız!"