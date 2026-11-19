SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri noter huzurunda, bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yapılacak. Çekilişin düzenleneceği yer ve saat, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuru değerlendirmesi ile nihai yerleştirme sonuçları farklı aşamalar olduğu için adayların iki duyuruyu birbirinden ayırması gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONRASI EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? Kura sonucunda bir kadroya yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemleri için istenen belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekecek. Resmi takvimde evrakların son teslim tarihi 11 Aralık Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.