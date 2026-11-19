KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL KULLANILABİLİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek. Bu süre içinde yeni bir sınav gerçekleştirilmemesi halinde mevcut puanların kullanım süresi, sonraki sınavın sonuçları duyurulana kadar devam edecek.

Adaylar, geçerli puanlarıyla ilgili süre boyunca kamu kurumlarının personel alımlarına ve merkezi atama işlemlerine başvuruda bulunabilecek.