Zaman, insana aidiyetini ve değerini kaybettiren şekilci rüzgârlarla savrulup geçiyor. Hayatın en saf, en masum sevinçleri bile ne yazık ki modern dünyanın pazar tezgâhlarında birer gösteri nesnesine dönüştürülüyor. Bunlardan biri de son yıllarda adeta bir moda hâline gelen "cinsiyet partileri"... Oysa insan, rengârenk balonlardan ibaret bir vitrin süsü değil; ruhu, ahlakı ve fıtratıyla inşa edilen muazzam bir kâinattır.

BEKLENEN GÜN GELDİ

İşte tam da bu hakikatin ortasında, mutlu bir anne-baba sevinç ve tatlı bir telaş içindeydi. Bir cinsiyet partisi hazırlığı yapıyorlardı. Nihayet beklenen gün geldi. Davetliler, aile büyükleri, herkes büyük bir heyecanla beklerken anne ve baba sözü alıp asıl gerçeği ilân ettiler: "Oğlumuzun veya kızımızın nasıl bir ahlak sahibi olduğunu öğretmenlerinden, arkadaşlarından ve çevremizdeki insanlardan iftiharla duyuyoruz. Okul ödevlerini zamanında ve titizlikle yapıyor, kitap okuyarak zihinlerini ve ruh dünyalarını geliştiriyorlar. Çok şükür Kur'an okumayı da öğrendiler. Arkadaşlarıyla yardımlaşmayı, paylaşmayı ve güzel davranışlar sergilemeyi kendilerine şiar ediniyorlar. Kimsenin eşyasına izinsiz dokunmuyor, herkesin hakkına ve hukukuna riayet ediyorlar. Ağızlarından kötü ve kırıcı bir söz çıktığını kimse duymuyor. Büyüklere ve çevrelerindeki insanlara karşı derin bir saygı besliyorlar."

'SAYGIDA KUSUR YOK'

Ardından bu ahlaki duruşun evde ve okulda nasıl karşılık bulduğunu şöyle anlattılar: "Evde annelerinin ve babalarının sözlerini yerine getirmeye gayret ediyorlar. Okulda ise verdikleri ilimle çocuklarımız üzerinde manevi hak sahibi olan öğretmenlerine karşı saygıda kusur etmiyorlar. Oğlumuz veya kızımız öyle güzel bir ahlaka sahip ki bu hâlleriyle Allah'ın rızasını kazanacak hayırlı insanlar olmalarını ümit ediyoruz." Ve arkasından şu hakikatin altını çizdiler: "Biz, evlatlarımızın kız veya erkek olmasından önce, anne-baba olarak takvaya ve güzel ahlaklı yaşamaya gayret ettik. Helal lokmaya ihtimam gösterdik; haramdan ve şüpheli şeylerden uzak durmaya çalıştık. Daha anne karnındayken onlar için dualar ettik, Allah'tan hayırlı bir evlat olmalarını niyaz ettik. Annenin beslenmesinin ve hayatındaki manevi hassasiyetlerin evladın yetişmesinde önemli bir yeri bulunduğunu düşündük. Haram ve şüpheli lokmanın, çocuğun manevi istidadı üzerinde olumsuz tesirler bırakabileceğini kendimize rehber edinmeye çalıştık."

'GELECEĞE YATIRIM YAPIN'

Dünyaya geldikten sonra da aynı hassasiyeti sürdürdüklerini belirterek sözlerine şöyle devam ettiler: "Erdemli ve kanaatkar insanlar olmaları için, vatana ve millete hayırlı fertler olarak yetişmeleri için büyük çaba ve emek sarf ettik. Evimizde lüzumsuz ve faydasız konuşmalara, fena ve zararlı görüntülere yer vermemeye çalıştık. Onlarla hemhâl olduk, muhabbet ettik; şefkatimizi ve sevgimizi esirgemedik. Nezih, asil ve güzel ahlaklı birer insan olmaları için gayret gösterdik. Çünkü biliyoruz ki asıl asalet, yüksek ahlakla gerçekleşir. İnsanı güzel bir cins yapan da sahip olduğu bu ahlaki güzelliktir." Sözlerinin sonunda misafirlere hitaben şunları söylediler: "İşte bizim hakiki cinsiyet partimiz ve kutlamamız budur. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz! Allah herkesin evladını hem dünya hem de ahiret saadetine mazhar olacak hayırlı birer evlat ve salih birer insan eylesin." Misafirlere ikramlarda bulunulduktan sonra yeni anne-baba adaylarına şu samimi tavsiyelerde bulundular: "Dünyevi gösterişlerden, israftan ve şekilci cinsiyet partilerinden ziyade, evlatlarınızın geleceğine yatırım yapın. Asıl yatırım, çocuk daha anne karnına düştüğü andan itibaren onun ruhuna, ahlakına ve inancına yapılan yatırımdır." Bu berrak ve derinlikli telkinlerle parti, neşeli, huzurlu ve manevi bir iklim içinde sona erdi. Yeni annebaba adayları, kalplerinde farklı bir idrak ve düşünceyle oradan ayrıldılar. Unutulmamalıdır ki dünyaya gelen bir evladın kız veya erkek olmasından önce, onun fıtratındaki güzellikleri korumak ve geliştirmek gelir. Cinsiyetini öğrenmek elbette bir sevinç vesilesidir; fakat asıl sevinç, o evladın güzel ahlaklı, imanlı, vicdanlı ve insanlığa faydalı bir şahsiyet olarak yetişmesidir. Çünkü asıl kutlanması gereken, bir çocuğun kız veya erkek oluşu değil; o masum ruhun iman, ahlak ve hakikat zırhını kuşanarak hayata hazırlanmasıdır.