Gelinim Mutfakta'da 20 Kasım 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Yarışmaya Cemile'nin diskalifiye edilmesinin ardından dahil olan Ceren'in performansı dikkat çekerken, günün en yüksek puanını alan gelin ve çeyrek altını kazanan isim araştırılmaya başlandı. Haftalık puan tablosunda son durum netleşirken, yarışmaya veda eden gelin ve altın bileziklerin sahibi de belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da günün kazananı, elenen yarışmacı ve merak edilen tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Haftanın finalinde gelinine en yüksek puanı veren Havva hanım ajda bileziğin de sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Haftanın finalinde bileziklerin sahibi Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden gelin Sevim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 20 KASIM 2026 (TOPLAM)
YEŞİM-79 / 20 puan
CEREN- 70/ 12 puan
TUĞBA- 74 / 13 puan
SEVİM- 65 / 14 puan