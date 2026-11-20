Gelinim Mutfakta'da 20 Kasım 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Yarışmaya Cemile'nin diskalifiye edilmesinin ardından dahil olan Ceren'in performansı dikkat çekerken, günün en yüksek puanını alan gelin ve çeyrek altını kazanan isim araştırılmaya başlandı. Haftalık puan tablosunda son durum netleşirken, yarışmaya veda eden gelin ve altın bileziklerin sahibi de belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da günün kazananı, elenen yarışmacı ve merak edilen tüm detaylar...