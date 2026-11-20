İslam aleminin heyecanla beklediği manevi iklim kapıda! Diyanet takvimiyle birlikte üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Bu yıl takvimde dikkat çeken o detay..
Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet döneminin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda üç aylar ve kandil geceleri için hazırlıklar da şekilleniyor.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelen Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe akşamı başlayacak ve 11 Aralık Cuma sabahına kadar devam edecek.
Regaip Kandili ile birlikte Recep ayı başlayacak ve üç aylar dönemine girilecek. Böylece 2026 yılının son kandili de idrak edilmiş olacak.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'in yayımladığı takvime göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, Regaip Kandili ile birlikte manevi hazırlık döneminin başlangıcı olacak.
2026-2027 KANDİL TARİHLERİ
2026-2027 dini günler takviminde yer alan kandil geceleri şu tarihlerde idrak edilecek: