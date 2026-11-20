Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet Dini Günler Takvimi REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet Dini Günler Takvimi Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili için geri sayım başladı... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre mübarek gecenin idrak edileceği o tarih netleşti. İşte 2026-2027 kandil takvimi... HABER MERKEZİ









İslam aleminin heyecanla beklediği manevi iklim kapıda! Diyanet takvimiyle birlikte üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Bu yıl takvimde dikkat çeken o detay..

Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, her yıl miladi takvimde farklı tarihlerde idrak ediliyor. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet döneminin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda üç aylar ve kandil geceleri için hazırlıklar da şekilleniyor.