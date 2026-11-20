PROF. DR. TAHSİN KOÇYİĞİT YAZDI...





İslam ahlakı; ruhun derinliklerinden başlayıp sokağa, mahalleye ve dostluk bağlarına yayılan sarsılmaz bir emniyet iklimi kurmayı amaçlar. Bu huzur yapısının en hassas sütunu, şüphesiz ki insan mahremiyetine duyulan hürmettir. Günlük ilişkilerimizde "merak" adı altında sınırların kolayca aşıldığı, bakışların ve kulakların başkalarının özeline arsızca uzandığı bir dönemden geçiyoruz. Oysa İslam'ın tecessüsü kesin bir dille yasaklayan, kusurları örtmeyi en yüce erdem sayan ilkeleri, yıpranan insan ilişkilerimize taze ve şifa dolu bir nefes sunmaktadır.

MAHREMİYETİ İHLAL ETMEK

Arapça kökenli bir kelime olan tecessüs; bir insanın açıklarını, gizli hallerini ve hatalarını gizlice gözetlemek, dinlemek veya soruşturmak demektir. Komşunun evinden gelen seslere kulak kabartmak, bir arkadaşın özel eşyalarını kurcalamak ya da "merak ettim" kılıfıyla kişisel hayatları sorgulamak bu durumun en somut biçimleridir. Kur'an-ı Kerim, Hucurât Suresi'nin 12. ayetinde bu sinsi davranışı doğrudan hedef alır: "Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın (tecessüs etmeyin)..." Bu ilahi ferman; her bireyin evini, şahsi alanını ve onurunu dokunulmaz bir kale kılan en net sınırdır. Hiç kimsenin bir başkasının kapısını arkadan zorlama, sırlarını deşeleme ya da kötü zanlarla açığını arama hakkı yoktur. İslam ahlakında başkalarının mahrem hallerini didiklemek kesin bir dille haram kılınmıştır. Çünkü bir toplumda herkes birbirinin açığını kollayan, zaaflarını not eden birer gizli dedektif gibi yaşamaya başlarsa; orada ne içten bir selam kalır ne de samimi bir dostluk. İnsan, yaradılışı gereği hata yapmaya ve kusur işlemeye meyillidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) yüz yüze ilişkilerdeki bu gözetleme tehlikesini şu sarsıcı uyarıyla hatırlatır: "Ey diliyle inandığı halde kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini etmeyin, onların kusurlarını araştırmayın. Kim kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da onun kusurunu araştırır..." Bu çetin uyarı, insanı başkalarının hayatını röntgenlemekten vazgeçirip kendi vicdan aynasına bakmaya zorlayan en sert fren mekanizmasıdır. Başkasının evindeki, işindeki ya da karakterindeki açığı aramak; insanı kibre sürükler ve empati duygusunu tamamen köreltir.