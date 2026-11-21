TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM İZLE | Adil Koçari diziden ayrılıyor mu? Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı izle

Taşacak Bu Deniz , 39. bölümüyle TRT 1 ekranlarında tansiyonu yükseltti. Adil ve Şerif arasındaki hesaplaşma giderek büyürken İso ile Fadime'yi bekleyen tehlike, yeni bölüme damga vuracak. Dizinin heyecan dolu bölümünü canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler, yayın detaylarını araştırmaya başladı. Taşacak Bu Deniz 39. bölüm nereden ve nasıl izlenir? Taşacak Bu Deniz 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adil Koçari ölecek mi? İşte detaylar…

39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İso kimi kurtaracak?

Birlikte geçmişin peşine düşen Adil ve Esme, birbirlerine attıkları adımlarla sevdalarının önündeki duvarları bir bir yıkmaya başlarlar. Esme Adil'i terk etmemeye söz verir, Adil mapusa da mezara da gitmemeye. Adil sakladıklarını anlatınca, Esme Timur'u da Şerif'i de yenmek için bir çözüm bulur.

Eleni ve Oruç birbirlerinden habersiz Timur'un peşine düşerken, Oruç Cengiz'i Eleni'den uzak tutmaya çalışır. Eleni ise Cengiz'le çok sarsıcı bir konuşma yapar. Cengiz dürüsttür, Eleni'ye asla ihanet etmeyeceğini ama Adil'le savaşacağını söyler.

İso ve Fadime tuz ekmek yemini ederek yeni hayatlarına başlarlar. Ama hem birbirlerine söz veren Esme ile Adil, hem birbirlerine yemin eden İso ile Fadime, düşmanlığın en zalim yüzüyle karşılaşırlar. Evlatlıktan atılan Şerif, Furtuna uşaklarını bir aile testine tabii tutar. İso'nun iki seçeneği vardır: Ya abisi bildiği Adil'i vuracak ya da öz abisi Oruç'un ölümüne göz yumacaktır.