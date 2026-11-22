Haberler Yaşam Göç etmesi beklenen palamut geri döndü! Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor Göç etmesi beklenen palamut geri döndü! Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken balıkçıların ağlarına takılmaya devam eden palamut, yeniden bolluk yaşanmasına neden oldu. Normal şartlarda çoktan göç etmesi beklenen palamudun boğazdan geri dönüş yaparak yeniden Karadeniz'e yönelmesi balıkçıları da şaşırttı. İHA









Trabzon'da balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, palamut bolluğunun halen devam ettiğini belirterek, "Şu an palamut bolluğu halen devam ediyor. Böyle bir bolluk hiç olmamıştı. Herhalde bu bolluk 15-20 gün daha devam eder. Normalde palamudun bitmesi lazımdı. Balık boğaza girdiği zaman boğazdan da okyanusa girer ama bu sene öyle bir durum oldu ki palamut boğazdan tekrar geriye döndü. Haliyle bir bolluk daha yaşıyoruz" dedi.





Palamut bolluğunun diğer balık çeşitlerini de etkilediğini kaydeden Çoğalmış, yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamudun tanesinin 100-125 TL civarında satıldığını söyledi. Hamsinin kilogram fiyatının 400 TL'ye ulaştığına dikkat çeken Çoğalmış, palamudun ekonomik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından halen tercih edildiğini ifade etti.



"25 YILLIK BALIKÇIYIM, BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİM"

Balıkçı esnafı Emin Avcı ise palamudun boğazdan geri dönüş yaptığını ve avlanmanın halen sürdüğünü belirterek, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.