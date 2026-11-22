Haberler Yaşam Kestanenin bilinmeyen yönleri! Kestanenin bilinmeyen yönleri! Havalar soğumaya başlayınca sokaklarda burnumuza gelen o tanıdık közlenmiş kestane kokusuna kim hayır diyebilir? Kış akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan kestane, çoğumuz için lezzetli bir atıştırmalıktan ibaret. Ancak beslenme açısından değerlendirildiğinde oldukça ilginç özelliklere sahip. Hatta belki de en şaşırtıcı olanı şu: Kestane, görüntüsü ve tüketim şekliyle kuruyemişleri andırsa da besin içeriği bakımından onlardan oldukça farklı! HABER MERKEZİ









Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki... Havalar soğumaya başlayınca sokaklarda burnumuza gelen o tanıdık közlenmiş kestane kokusuna kim hayır diyebilir? Kış akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan kestane, çoğumuz için lezzetli bir atıştırmalıktan ibaret. Ancak beslenme açısından değerlendirildiğinde oldukça ilginç özelliklere sahip. Hatta belki de en şaşırtıcı olanı şu: Kestane, görüntüsü ve tüketim şekliyle kuruyemişleri andırsa da besin içeriği bakımından onlardan oldukça farklı!

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ DEĞİL

Ceviz, badem ve fındık denildiğinde aklımıza öncelikle sağlıklı yağlar geliyor.

Kestane ise bu gruptan biraz ayrılıyor.

Çünkü diğer kuruyemişlerin aksine yağ bakımından oldukça fakir, karbonhidrat ve özellikle nişasta bakımından zengin. 100 gram kavrulmuş kestane yaklaşık 245 kalori, 53 gram karbonhidrat, 5 gram lif ve yalnızca 2 gram yağ içeriyor. Yani kestaneyi bir avuç ceviz veya bademle aynı şekilde değerlendirmek doğru değil. Beslenme planında kestaneyi daha çok ekmek, patates ve diğer nişastalı besinlere benzer şekilde bir karbonhidrat kaynağı olarak düşünmek gerekiyor. Ancak kestaneyi yalnızca karbonhidrat içeriğiyle değerlendirmek de haksızlık olur. İçeriğinde potasyum, magnezyum, B grubu vitaminleri ve farklı bitkisel bileşikler de bulunuyor. Üstelik diğer pek çok kuruyemişten farklı olarak C vitamini de içeriyor.