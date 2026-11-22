Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...
Havalar soğumaya başlayınca sokaklarda burnumuza gelen o tanıdık közlenmiş kestane kokusuna kim hayır diyebilir? Kış akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan kestane, çoğumuz için lezzetli bir atıştırmalıktan ibaret. Ancak beslenme açısından değerlendirildiğinde oldukça ilginç özelliklere sahip. Hatta belki de en şaşırtıcı olanı şu: Kestane, görüntüsü ve tüketim şekliyle kuruyemişleri andırsa da besin içeriği bakımından onlardan oldukça farklı!
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ DEĞİL
Ceviz, badem ve fındık denildiğinde aklımıza öncelikle sağlıklı yağlar geliyor.
Kestane ise bu gruptan biraz ayrılıyor.
Çünkü diğer kuruyemişlerin aksine yağ bakımından oldukça fakir, karbonhidrat ve özellikle nişasta bakımından zengin. 100 gram kavrulmuş kestane yaklaşık 245 kalori, 53 gram karbonhidrat, 5 gram lif ve yalnızca 2 gram yağ içeriyor. Yani kestaneyi bir avuç ceviz veya bademle aynı şekilde değerlendirmek doğru değil. Beslenme planında kestaneyi daha çok ekmek, patates ve diğer nişastalı besinlere benzer şekilde bir karbonhidrat kaynağı olarak düşünmek gerekiyor. Ancak kestaneyi yalnızca karbonhidrat içeriğiyle değerlendirmek de haksızlık olur. İçeriğinde potasyum, magnezyum, B grubu vitaminleri ve farklı bitkisel bileşikler de bulunuyor. Üstelik diğer pek çok kuruyemişten farklı olarak C vitamini de içeriyor.
PİŞİRİNCE DEĞİŞİR Mİ?
Kestane denildiğinde çoğumuzun aklına közlenmiş hâli geliyor. Ancak kestaneyi haşlamak, fırında pişirmek veya buharda hazırlamak yalnızca lezzetini değil, bazı besin bileşenlerini de değiştirebiliyor.
Yapılan araştırmalarda farklı pişirme yöntemlerinin kestanedeki C vitamini, polifenoller ve antioksidan kapasite üzerinde farklı etkileri olduğu gösterilmiş.
Örneğin C vitamini ısıya duyarlı olduğu için uzun süreli pişirme sırasında kayıplar yaşanabiliyor. Bazı araştırmalarda buharda pişirme, C vitamininin korunması açısından daha avantajlı bulunmuş.
KESTANE UNUNUN ÖZELLİĞİ
Kestanenin bir başka şaşırtıcı özelliği de un hâline getirilebilmesi. Özellikle glutensiz beslenmede kullanılan kestane unu, buğday ununa alternatif olarak ekmek, kek, kurabiye ve farklı tariflerde değerlendirilebiliyor. Doğal olarak gluten içermemesi, kestane ununu çölyak hastaları ve gluten tüketemeyen bireyler açısından ilgi çekici bir seçenek hâline getiriyor. Bununla birlikte kestane unu, buğday unundan farklı bir yapıya sahip olduğu için tariflerde hamurun dokusunu ve kabarma özelliğini değiştirebiliyor.
NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Kestanenin yağ oranının düşük olması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü karbonhidrat içeriği oldukça yüksek. Özellikle akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında fark etmeden tüketilen kestaneler, günlük enerji ve karbonhidrat alımını düşündüğümüzden fazla artırabiliyor.
Kestane tüketirken porsiyonu göz önünde bulundurmak ve onu günlük karbonhidrat ihtiyacımızın bir parçası olarak değerlendirmek önemli. Yanında süt veya yoğurt gibi protein kaynaklarına yer vermek de daha dengeli bir ara öğün oluşturmaya yardımcı olabilir.