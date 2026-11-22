MasterChef potaya kim gitti? 21 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu! İşte eleme potasındaki isimler

MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli oldu.

POTAYA KİM GİTTİ?

Mavi ve kırmızı takım arasında oynanan son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kaybeden kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bu oyunda rakiplerini geride bırakan Nilay, dokunulmazlığın sahibi olarak eleme potasına girmekten kurtuldu.