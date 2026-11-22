MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli oldu.
POTAYA KİM GİTTİ?
Mavi ve kırmızı takım arasında oynanan son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kaybeden kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bu oyunda rakiplerini geride bırakan Nilay, dokunulmazlığın sahibi olarak eleme potasına girmekten kurtuldu.
Bireysel dokunulmazlığın ardından yapılan takım oylamasında Armağan ve Muhammet eşit oy aldı. Son karar takım kaptanı Şükran'a bırakıldı. Şükran'ın tercihiyle Armağan haftanın son eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
21 Kasım Cumartesi akşamı belirlenen son adayla birlikte haftanın eleme potası tamamlandı.
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme riskiyle karşı karşıya kalan dört yarışmacı şöyle:
Şükran
Tolgahan
Şadi
Armağan