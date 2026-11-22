Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kriminal Başkanlığı, suç ve suçlarla mücadeleye sağladıkları katkıyla olayların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor. Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra akla gelebilecek her türlü olayın açığa kavuşması için çalışan kriminal ekipleri, suçta kullanılma ihtimali olduğu değerlendirilen her objeyi inceleyerek delile dönüştürüyor. Ele geçirilen izler alanında uzman personeller tarafından farklı laboratuvarlarda detaylıca gözlemlenerek sürece katkı sağlarken, uygulanan bilimsel yöntemler ve kullanılan üst düzey teknolojik cihazlarla da hata payı sıfıra indiriliyor. Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Veri İnceleme Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Güngör, faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bizim temel yaklaşımımızı 'delilden suç ve suçluya ulaşmak' şeklinde özetleyebiliriz. Olay yerinde elde edilen bir parmak izi, DNA örneği, silah, kovan, uyuşturucu madde, belge veya dijital bir cihaz; doğru yöntemlerle incelendiğinde olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli bilgiler sağlayabiliyor" dedi.

DELİLLER ÇOK GÜÇLENDİ

Bilimsel yöntemlerle çalıştıklarını kaydeden Binbaşı Güngör, "Jandarma Kriminal Başkanlığı bünyesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Van'da kriminal laboratuvarlarımız bulunuyor. Bu laboratuvarlarda olay yerlerinden elde edilen deliller, ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan bilimsel yöntemlerle inceleniyor" ifadelerini kullandı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma alanlarına dijital suçların da eklendiği ifade eden Güngör, "Eskiden daha çok parmak izi, balistik, DNA, belge ve biyolojik deliller ön plandayken bugün bunlara dijital deliller çok güçlü şekilde eklendi. Dolayısıyla adli bilimler de bu değişime ayak uydurarak adli bilişim, mobil cihaz inceleme, görüntü inceleme, veri analizi ve yapay zeka destekli sistemler gibi yeni alanlara yöneldi. Böylece soruşturmayı yürüten adli makamlara daha güçlü ve bilimsel bir değerlendirme sunulabilmektedir" diye konuştu.