BREZİLYA'DA ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki isim olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu baronu Nusret Skrıjelj, İstanbul Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

3 TON KOKAİNİN ALICISI

BREZİLYA adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain sevkiyatlarını organize eden, Doğu Avrupa merkezli uluslararası suç örgütünün üst düzey isimlerinden biri olduğu belirlendi. Uyuşturucunun paravan şirketler aracılığıyla yasal yüklerin arasına gizlenerek Avrupa'ya gönderilmesini sağladığı tespit edilen şüphelinin, ortaya çıkarılan yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu da ortaya çıktı.