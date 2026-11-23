MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki 4 isim yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Peki Masterchef'e kim veda etti? İşte elenen yarışmacı...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Şükran Boyraz, Armağan, Şadi ve Tolgahan ile girdiği eleme mücadelesinde rakiplerinin gerisinde kaldı.
İki aşamalı eleme oyununun ardından toplam 34 puan alan Şükran Boyraz, MasterChef Türkiye 2026 hayallerine veda etti.
Eleme gecesinin ilk aşamasında yarışmacılardan yer elması kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. İkinci aşamada ise Somer Şef'in imza tabağı "Ben Saksı Değilim" yapıldı.
İki etap sonunda oluşan puan tablosu şöyle:
Armağan: 42 puan
Şadi: 39,5 puan
Tolgahan: 35,5 puan
Şükran Boyraz: 34 puan
Gecenin en yüksek puanını alan Armağan yarışmada kalmayı garantilerken, Şadi de eleme potasından kurtuldu. Son ikiye Şükran ve Tolgahan kaldı.