MasterChef'te kim elendi? 22 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

MasterChef Türkiye 'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki 4 isim yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Peki Masterchef 'e kim veda etti? İşte elenen yarışmacı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Şükran Boyraz, Armağan, Şadi ve Tolgahan ile girdiği eleme mücadelesinde rakiplerinin gerisinde kaldı.