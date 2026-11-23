İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım konforunu artırmak ve trafik yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla Karşıyaka'da başlattığı projeyle Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında doğrudan ve kesintisiz ulaşım bağlantısı kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda, proje güzergâhında bulunan 30 yapının 23'ünün yıkımı tamamlandı. Kalan 7 yapının 5'inde tahliye ve yıkım işlemleri sürerken, 2 yapıya ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları devam ediyor. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu yapıların kamulaştırma işlemlerinin de sonuçlandırılması hedefleniyor.

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Projeyle, bölgedeki trafik akışının rahatlatılması amaçlanıyor. Anadolu Caddesi üzerindeki kavşak ve 35 metre genişliğinde planlanan yol güzergâhında yapılacak düzenlemeler sayesinde araçların ana ulaşım akslarına erişiminin kolaylaştırılması, kavşak çevresindeki yoğunluğun azaltılması ve yolculuk sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması ve sürücülere daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım olanağı sunulması planlanıyor.