BİM'in Kasım sonu ile Aralık başını kapsayan yeni aktüel kataloğunda ev ihtiyaçlarından kişisel kullanıma uzanan ürünler yer aldı. Söz konusu katalogdaki ürünler 25 Kasım'dan itibaren mağazalarda satışa sunulacak.
25 KASIM 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOG
Tek kişilik sandıklı baza ve başlık - 9.750 TL
Çift kişilik sandıklı baza ve başlık - 12.950 TL
Masaj Koltuğu - 49.900 TL
27 KASIM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOG
Kahve bardağı - 149 TL
Sunum tepsisi - 45 TL
Lokumluk - 17 TL
27 KASIM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOG
Karnıyarık tencere - 1.150 TL
Derin tencere - 899 TL
Çelik sahan set - 1.550 TL
27
KASIM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOG
Mega kutulu hurç - 159 TL
Baza kutulu hurç - 139 TL
27
KASIM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOG
Penye çarşaf - 395 TL
Ayak havlusu - 199 TL
29 KASIM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOG
29 KASIM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOG
29 KASIM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOG
1 ARALIK 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOG
1 ARALIK 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOG
1 ARALIK 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOG
2 ARALIK 2026 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOG