2026 KPSS ortaöğretimde puanlar belli oldu, şimdi gözler branş sıralamasında! Adaylar kendi bölümünde kaçıncı sırada olduğunu görmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. İşte son durum...

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarını 19 Kasım'da adayların erişimine açtı. Puanların ilan edilmesiyle birlikte lise mezunlarının kendi alanlarındaki başarı durumlarını görebilecekleri branş bazında sıralama ekranı için de bekleyiş başladı.

ÖSYM tarafından sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru da yapılmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adayların bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilmesi bekleniyor.