2026 KPSS ortaöğretimde puanlar belli oldu, şimdi gözler branş sıralamasında! Adaylar kendi bölümünde kaçıncı sırada olduğunu görmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. İşte son durum...
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarını 19 Kasım'da adayların erişimine açtı. Puanların ilan edilmesiyle birlikte lise mezunlarının kendi alanlarındaki başarı durumlarını görebilecekleri branş bazında sıralama ekranı için de bekleyiş başladı.
ÖSYM tarafından sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru da yapılmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adayların bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilmesi bekleniyor.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ortaöğretim düzeyindeki sınava katılan adaylar, branş bazında sıralama bilgilerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. Sıralama bilgilerini öğrenmek isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekecek. ÖSYM'nin duyurusunun ardından ilgili bölümden branş bazında sıralama sonuçları incelenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama, KPSS'ye katılan adayların aynı eğitim alanındaki diğer kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduğunu gösteren bilgilendirme hizmetidir. Bu uygulama sayesinde adaylar yalnızca sınavdan aldıkları puanı değil, kendi alanlarındaki başarı durumlarını da değerlendirebilir.