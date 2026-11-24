MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları, 23 Kasım'da oynanan kaptanlık oyununun ardından belli oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi ve kırmızı takımın kaptanları seçilirken, takımların yeni kadroları da şekillendi. Peki, haftanın kaptanları kim oldu, yarışmacılar hangi takımda yer aldı? 23 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 23 Kasım MasterChef mavi-kırmızı takım kaptanları…
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Muhammed oldu. Muhammed Kırmızı takım kaptanlığına Eyyüp Can'ı seçti.
MAVİ TAKIM
Muhammed (Kaptan)
Burçin
Tolğa
Nilay
Şadi
Ayşe