MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları, 23 Kasım'da oynanan kaptanlık oyununun ardından belli oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi ve kırmızı takımın kaptanları seçilirken, takımların yeni kadroları da şekillendi. Peki, haftanın kaptanları kim oldu, yarışmacılar hangi takımda yer aldı? 23 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 23 Kasım MasterChef mavi-kırmızı takım kaptanları…