Haberler Yaşam Memleket yerine köy çocuklarını seçtiler Memleket yerine köy çocuklarını seçtiler Diyarbakır’ın kırsal Boğazören Köyü’nde öğretmenlik yapan Manisalı öğretmen Didem Selimoğlu ile Türkiye-Ermenistan sınırındaki Göldalı’da görev yapan Balıkesirli Yılmaz Samet Deniz, sınıflarına kurdukları soba ile sadece öğrencilerini ısıtmıyor bir geleceği de şekillendiriyor HABER MERKEZİ









Kutsal olarak kabul edilen öğretmenlik aynı zamanda fedakarlıklarla da örülü. Manisalı öğretmen Didem Selimoğlu ile Balıkesirli Yılmaz Samet Deniz'in hikayesi memleketlerinde çok uzaklarda, minik öğrencileri ile yazılıyor. Memleketi Manisa'ya dönmek yerine 10 yıldır Şırnak ve Diyarbakır'daki köy okullarında görev yapmayı tercih eden sınıf öğretmeni Didem Selimoğlu, üniversite yıllarında Erasmus+ programı kapsamında Belçika'da aldığı eğitimi şimdi öğrencileri için kullanıyor. İlk önce Şırnak'taki bit okula atanan genç öğretmen, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kırsal bir mahalledeki okulda görev yaptıktan sonra Çınar ilçesinin kırsal Boğazören Mahallesi'ndeki Boğazören İlkokulu'na atandı. Mesleğinde 10 yılı geride bırakan ve uzman öğretmen olan Selimoğlu, öğrencilerinin okulu sevmeleri ve derslere daha fazla ilgi göstermeleri için görev yaptığı sınıfların duvarlarını gezegenler, yıldızlar ve eğitici görsellerle süslüyor. Selimoğlu, sınıfları uzay temalı perdeler, kitaplık, okuma köşesi ve çeşitli eğitim materyalleriyle donatarak öğrencilerinin ilgisini çeken bir ortam oluşturuyor. Kış aylarında sınıftaki sobayla ilgilenen Selimoğlu, haftada bir gün evinde hazırladığı çorbayı da öğrencilerine ikram ederek sınıfta sıcak bir aile ortamının oluşmasını sağlıyor.

"İSTEYEREK TERCİH ETTİM"

Selimoğlu, çocukluğunda bu mesleğe ilgi duymaya başladığını belirterek, lise yıllarında çevresindeki çocukların dersine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Selimoğlu, bu nedenle sınıf öğretmenliği bölümünü tercih ettiğini belirterek, üniversite eğitimi sırasında Belçika'da gördüğü eğitim uygulamalarının kendisini etkilediğini kaydetti. Selimoğlu, "Şırnak'ta çalıştıktan sonra ailemin yanına, memleketime gidebilirdim. Diyarbakır'da merkezde de çalışabilirdim ama köy okullarını bilerek ve isteyerek tercih ettim. Çünkü köylerdeki yaşam ve çocukların sorumlu davranışları çok hoşuma gidiyor, bunu avantaja çevirebiliyorum. Örneğin bir matematik etkinliği yapmak istediğimizde dışarıda taşları sayarak, çubuklardan onluk ve birlikler oluşturarak yapabiliyoruz. Köydeki çalışma düzeni benim çok hoşuma gidiyor" dedi. Mesleğinin ilk yıllarında ailesinden uzakta olmanın zorluklarını da yaşadığını belirten Selimoğlu, "Köy yaşamının zor olduğunu onlar da biliyordu. Ailemi özlüyordum ama meslek aşkı, öğrencilerimin pozitif anlamda değişimini görmek beni çok motive etti. Ailem de zamanla bu tercihime saygı duydu. Şimdi tatillerde görüşüyoruz. Mesleğimde 10. yılımdayım. Uzman öğretmen oldum ama köyde olmaktan hala çok mutluyum. Köyden ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.