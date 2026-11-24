Kutsal olarak kabul edilen öğretmenlik aynı zamanda fedakarlıklarla da örülü. Manisalı öğretmen Didem Selimoğlu ile Balıkesirli Yılmaz Samet Deniz'in hikayesi memleketlerinde çok uzaklarda, minik öğrencileri ile yazılıyor. Memleketi Manisa'ya dönmek yerine 10 yıldır Şırnak ve Diyarbakır'daki köy okullarında görev yapmayı tercih eden sınıf öğretmeni Didem Selimoğlu, üniversite yıllarında Erasmus+ programı kapsamında Belçika'da aldığı eğitimi şimdi öğrencileri için kullanıyor. İlk önce Şırnak'taki bit okula atanan genç öğretmen, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kırsal bir mahalledeki okulda görev yaptıktan sonra Çınar ilçesinin kırsal Boğazören Mahallesi'ndeki Boğazören İlkokulu'na atandı. Mesleğinde 10 yılı geride bırakan ve uzman öğretmen olan Selimoğlu, öğrencilerinin okulu sevmeleri ve derslere daha fazla ilgi göstermeleri için görev yaptığı sınıfların duvarlarını gezegenler, yıldızlar ve eğitici görsellerle süslüyor. Selimoğlu, sınıfları uzay temalı perdeler, kitaplık, okuma köşesi ve çeşitli eğitim materyalleriyle donatarak öğrencilerinin ilgisini çeken bir ortam oluşturuyor. Kış aylarında sınıftaki sobayla ilgilenen Selimoğlu, haftada bir gün evinde hazırladığı çorbayı da öğrencilerine ikram ederek sınıfta sıcak bir aile ortamının oluşmasını sağlıyor.
"İSTEYEREK TERCİH ETTİM"
Selimoğlu, çocukluğunda bu mesleğe ilgi duymaya başladığını belirterek, lise yıllarında çevresindeki çocukların dersine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Selimoğlu, bu nedenle sınıf öğretmenliği bölümünü tercih ettiğini belirterek, üniversite eğitimi sırasında Belçika'da gördüğü eğitim uygulamalarının kendisini etkilediğini kaydetti. Selimoğlu, "Şırnak'ta çalıştıktan sonra ailemin yanına, memleketime gidebilirdim. Diyarbakır'da merkezde de çalışabilirdim ama köy okullarını bilerek ve isteyerek tercih ettim. Çünkü köylerdeki yaşam ve çocukların sorumlu davranışları çok hoşuma gidiyor, bunu avantaja çevirebiliyorum. Örneğin bir matematik etkinliği yapmak istediğimizde dışarıda taşları sayarak, çubuklardan onluk ve birlikler oluşturarak yapabiliyoruz. Köydeki çalışma düzeni benim çok hoşuma gidiyor" dedi. Mesleğinin ilk yıllarında ailesinden uzakta olmanın zorluklarını da yaşadığını belirten Selimoğlu, "Köy yaşamının zor olduğunu onlar da biliyordu. Ailemi özlüyordum ama meslek aşkı, öğrencilerimin pozitif anlamda değişimini görmek beni çok motive etti. Ailem de zamanla bu tercihime saygı duydu. Şimdi tatillerde görüşüyoruz. Mesleğimde 10. yılımdayım. Uzman öğretmen oldum ama köyde olmaktan hala çok mutluyum. Köyden ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.
İKİ ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYOR
Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Göldalı köyünde görev yapan Yılmaz Samet Deniz ise, sobayla ısıttığı sınıfta okulun iki öğrencisi olan kız kardeşlere umut oluyor. Deniz, Göldalı İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Seçil Görken ve kardeşi 1'inci sınıf öğrencisi Azranur Melek Görken'i geleceğe hazırlıyor. Üniversite eğitimini Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamladıktan sonra bir süre ücretli öğretmenlik yapan Deniz, iki yıl önce kendi isteğiyle sıcak şehirden soğuk iklimiyle bilinen Kars'a geldi. İlk zamanlarda yörenin kış şartlarına alışmakta zorlanan Deniz, zamanla soba yakmayı öğrenerek köy yaşamına uyum sağladı. Günün büyük bölümünü öğrencileriyle geçiren genç öğretmen, derslerin yanı sıra teneffüslerde de onlarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Küçük sınıflarında akıl-zeka oyunları oynayan öğretmen ve öğrencileri, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Sınıf öğretmeni Yılmaz Samet Deniz, iki yıldır Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde çalıştığını söyledi. Kırsal ve yoğun kar yağışı alan köyde iki öğrencisiyle çok mutlu olduğunu anlatan Deniz, "Kırsal bir köy biraz dağ eteğinde kaldığı için yoğun kar yağışı da alıyor. İki öğrencimiz var birbirinden tatlı, dünya tatlısı. İkisi zaten kardeş. Benim bir tane velim var, belki de bu çoğu velinin, çoğu insanın, çoğu anne babanın hayali olabilir. Biz çocuklarımıza özel eğitim gibi ders veriyoruz" dedi. Kendi isteğiyle köye geldiğini dile getiren Deniz, "Sobayı yakmayı burada öğrendim. Bizim orada böyle bir soğuk, kar kış yok. Üniversiteyi de Alanya'da okumuştum. Antalya olunca tabii orası artı 30-35 derece, burası eksi 30 derece. Yani 60 derecelik bir sıcaklık fark etti. İlk sene vücut alışamadı ama sonrasında çok güzel oldu. Şu anda bulunduğumuz köy, Ermenistan sınırı. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim toprağımızdır. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi olamaz. Bu yüzden burayı ben kendim tercih ederek yazdım ve sonuna kadar onurlu, gururlu bir şekilde mesleğimi devam ettiriyorum. Öğretmen olmaktan da çok mutluyum" diye konuştu.
Derste, teneffüste sürekli birlikte olduklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu: "Batıdaki bir öğrenci neyse, buradaki kırsaldaki köydeki öğrenci de aynı imkanlardan faydalanıyor. Devletimiz sağ olsun bize bütün imkanlarını burada sağlıyor. Bu yüzden herhangi bir sorunumuz yok. Çok şükür böyle derslerimize devam ediyoruz. Öğretmen öğrenci gibi değil de daha çok abi kardeş gibiyiz çünkü okulda sürekli beraberiz. Ailesi keza tek veli olduğu için sürekli sağ olsunlar beni ağırlıyorlar, onlarla birlikteyiz ve gerçekten ilginç ve şaşırdığım bir durum çünkü daha önce Balıkesir'de ücretli öğretmenlik yapmıştım, orada tabii büyük sınıflar vardı. Buraya gelip iki öğrenciyle karşılaşınca inanılmaz şaşırdım ama inanılmaz da kaliteli bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Bire bir yanlarında oturarak baş başa verdiğimiz bir eğitim var."