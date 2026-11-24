ŞOK'TA BU HAFTA YOK YOK! ŞOK aktüel 25 Kasım-1 Aralık kataloğu! Bu fırsat kaçmaz

ŞOK'ta bu hafta yok yok! 25 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'a kadar sürecek yeni aktüel katalogda temel gıdadan küçük ev aletlerine, spor malzemelerinden ev tekstiline kadar herkesin aradığı fırsatlar yerini aldı. İşte haftanın öne çıkan indirimleri..