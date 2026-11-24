ŞOK'ta bu hafta yok yok! 25 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'a kadar sürecek yeni aktüel katalogda temel gıdadan küçük ev aletlerine, spor malzemelerinden ev tekstiline kadar herkesin aradığı fırsatlar yerini aldı. İşte haftanın öne çıkan indirimleri..
ŞOK AKTÜEL 25 KASIM - 1 ARALIK İNDİRİMLERİ
Gold Kulplu Tepsi – 225 TL
6'lı Kase Seti – 250 TL
Çift Kulplu Döküm Izgara Tava – 1.250 TL
Granit Sahan & Tava Seti 2'li – 1.390 TL
Filtreli Sürahi – 950 TL
ŞOK AKTÜEL 25 KASIM - 1 ARALIK İNDİRİMLERİ
Çaydanlık Takımı Kırmızı – 1.999 TL
Mega Çaydanlık Takımı – 1.799 TL
9 Parça Tencere Seti – 5.999 TL
5'li Çelik Tencere Seti (Pro) – 16.999 TL
9 Parça Çelik Tencere Seti (Focus) – 9.999 TL
Airfry – 3.349 TL
Kablolu Dikey Elektrikli Süpürge – 2.749 TL
Tost Makinesi – 4.649 TL
Buharlı Ütü – 1.749 TL
Akıllı Bebek Telsizi ve Güvenlik Kamerası – 3.099 TL
Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri – 269 TL
Proteinli Ricotta – 69,90 TL
Laktozsuz Kakaolu Protein Süt (400 ml) – 59,90 TL
Protein Tozu (406 g) – 899 TL
Cam Ankastre Set Siyah – 10.699 TL
Cam Ankastre Set Beyaz – 10.999 TL
8 KG Çamaşır Makinesi – 17.999 TL
3 Programlı Bulaşık Makinesi – 14.999 TL
Statik Buzdolabı – 20.999 TL
50" 126 Ekran TV – 16.999 TL
55" 4K TV – 20.999 TL
Cam Çaycı – 1.799 TL
Standlı Blender – 1.399 TL
Buharlı Temizleyici – 4.499 TL
Oto Cam Suyu (-21 Derece, 5 L) – 149 TL
Metal 3 Kapaklı Ayakkabılık – 2.250 TL
8 Raflı 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap – 3.500 TL
Beş Raflı Kitaplık – 1.750 TL
Çalışma Koltuğu – 2.750 TL