ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Diyanet'in 2026-2027 dini günler takvimiyle mübarek üç ayların başlayacağı tarih açıklandı. Manevi iklimiyle milyonlarca Müslüman için özel bir anlam taşıyan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri araştırılırken, gözler üç ayların ilk günü ve kandil takvimine çevrildi. Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ve kandil tarihleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın 2026 dini günler takvimine göre mübarek üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan Recep ayının ilk günüyle birlikte başlayacak. Recep ayının gelişiyle başlayacak olan bu manevi iklim, Şaban ayının ardından on bir ayın sultanı Ramazan ayıyla zirveye ulaşacak.

RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Hicri takvim esas alınarak belirlenen takvime göre üç ayları oluşturan ayların başlangıç tarihleri şu şekilde sıralanıyor: Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Ardından gelen Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve ilk oruç için sahura kalkılacak.

2026-2027 KANDİL TARİHLERİ

Üç aylar içerisinde yer alan ve maneviyatı güçlendiren mübarek kandil gecelerinin tarihleri de belli oldu. Takvime göre üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesine denk gelirken, Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma gecesi yaşanacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027 Cuma gecesi idrak edilecek.