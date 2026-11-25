Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına ilişkin cevap kâğıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, verdikleri cevapları ve soruların doğru yanıtlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, KPSS DHBT cevap kağıdı nasıl görüntülenir? Adaylar cevaplarını hangi tarihe kadar inceleyebilecek? İşte detaylar…

Adayların cevap kâğıtlarını görüntüleyebilmek için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek şu bilgilere ulaşabilecek:

• Sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsü,

• Cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeler,

• Optik okuyucular tarafından okunan aday cevapları,

• Sorular ve cevap seçenekleri,

• Soruların doğru cevapları,

• Toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları,

• Testlere ait ham puanlar.

Sorular, adayların sınavda kullandıkları soru kitapçığındaki soru ve seçenek sıralamasına göre görüntülenecek.