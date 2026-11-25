Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da kar yağışı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. AKOM'un son değerlendirmesinde kar yağışı için öne çıkan tarih açıklanırken, megakentte yaşayan vatandaşlar gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. İşte İstanbul için beklenen kar yağışının detayları...
Sonbahar aylarında mevsim normallerinin iki katına ulaşan yağışlarla sarsılan İstanbul'da, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kış tahminlerine çevrildi. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, AKOM tarafından paylaşılan uzun vadeli meteorolojik değerlendirme megakenti sert bir kışın beklediğini ortaya koydu.
Şiddetli El-Nino etkisi ve ani kutup soğuklarının kapıda olduğuna dikkat çekilen raporda, sıcaklıkların sert düşeceği ve beyaz örtünün görüleceği en kuvvetli tarih aralığı da netleşti.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İŞTE EN KUVVETLİ TARİH ARALIĞI
Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği kar yağışı için meteorolojik takvim belli oldu. Paylaşılan uzun vadeli tahminlere göre sıcaklıkların düşüşe geçeceği ve beyaz örtünün görülebileceği kritik dönemler şöyle sıralandı: Hava sıcaklıkları, Aralık ayının son haftasından itibaren hızla düşerek tam anlamıyla kış değerlerine gerileyecek.
Megakentte kar yağışı görülmesi için en kuvvetli ihtimalin Ocak ayı başı ile Şubat ortası arasındaki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.
SONBAHARDA YAĞIŞLAR NORMALLERİ İKİYE KATLADI, MART AYI NASIL GEÇECEK?
Kış tahminlerinin arka planında sonbaharda yaşanan ekstrem yağış verileri de yer alıyor. AKOM verilerine göre sonbahar aylarında İstanbul'da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıktı.
Metrekareye düşen yağış miktarı Eylül ayında 122 kilogram, Ekim ayında ise 185 kilogram seviyelerine ulaşarak dikkat çekici bir tablo oluşturdu.
Kışın son ayı olan Mart için ise daha farklı bir senaryo öngörülüyor. Ocak ve Şubat aylarındaki sert soğukların ardından Mart ayının İstanbul'da daha ılıman ancak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.