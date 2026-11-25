İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İŞTE EN KUVVETLİ TARİH ARALIĞI

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği kar yağışı için meteorolojik takvim belli oldu. Paylaşılan uzun vadeli tahminlere göre sıcaklıkların düşüşe geçeceği ve beyaz örtünün görülebileceği kritik dönemler şöyle sıralandı: Hava sıcaklıkları, Aralık ayının son haftasından itibaren hızla düşerek tam anlamıyla kış değerlerine gerileyecek.

Megakentte kar yağışı görülmesi için en kuvvetli ihtimalin Ocak ayı başı ile Şubat ortası arasındaki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.

SONBAHARDA YAĞIŞLAR NORMALLERİ İKİYE KATLADI, MART AYI NASIL GEÇECEK?

Kış tahminlerinin arka planında sonbaharda yaşanan ekstrem yağış verileri de yer alıyor. AKOM verilerine göre sonbahar aylarında İstanbul'da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıktı.

Metrekareye düşen yağış miktarı Eylül ayında 122 kilogram, Ekim ayında ise 185 kilogram seviyelerine ulaşarak dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Kışın son ayı olan Mart için ise daha farklı bir senaryo öngörülüyor. Ocak ve Şubat aylarındaki sert soğukların ardından Mart ayının İstanbul'da daha ılıman ancak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.