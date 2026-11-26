Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt dışı direkt uçuş biletleri, vergiler hariç yüzde 20 indirimle satışa sunuldu.

İndirimli biletler, 26 Kasım saat 11.00 ile 27 Kasım saat 23.59 arasında satın alınabilecek.

Kampanya kapsamında alınan biletlerle, 18 Aralık 2026-10 Ocak 2027 ve 5-15 Mart 2027 hariç olmak üzere 1 Aralık 2026-30 Nisan 2027 döneminde seyahat edilebilecek.

Amsterdam, Berlin, Paris, Londra, Budapeşte, Roma, Prag, Saraybosna, Dubai ve Kahire'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yurt dışı destinasyonunu kapsayan kampanyada, tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kampanyalı biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabilecek.