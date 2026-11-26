Haberler Yaşam MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu Sarıyer'deki evinde hayatını kaybeden MasterChef yarışmasının eski yarışmacısı Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanserinin tespit edildiği belirtildi. İHA









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kızılsakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın beklenmedik ölümü ardından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalbinde ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edildiği, kalbinin 481 gram tartıldığı kaydedildi. Histopatolojik incelemede ise kalp kası liflerinde değişimler ve fibrozis bulguları saptandı.





TİROİD KANSERİ VE BEYİN DAMAR HASTALIĞI BULGULARI

Raporda, Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanserinin tespit edildiği belirtildi. Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde 1,1 santimetre çapında erime alanı görüldüğü, histopatolojik incelemede bu bölgede geçirilmiş beyin damar hastalığına işaret eden bulgular saptandığı aktarıldı.